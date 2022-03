El Ministeri de Sanitat ha distribuït aquest dilluns 1.905 tractaments anticovid de Pfizer arreu de l'Estat. Del total, Catalunya n'ha rebut 1.950. En concret, s'han repartit 424 tractaments Paxlovid a Barberà del Vallès, 1.091 a Palau Solità i Plegamans i 435 a Polinyà.

Es tracta d'un medicament antiviral que s'administra per via oral i que té per objectiu evitar la progressió de la covid greu, i prevenir així l'hospitalització i la mort en pacients lleus amb factors de risc.

L'acord amb la companyia i el govern espanyol contempla el repartiment de 344.000 tractaments. D'aquests, durant el primer trimestre de l'any es rebran 50.000, durant el segon 90.000, durant el tercer 100.000 i en el quart 344.000.