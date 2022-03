Estem molt felices d'acomiadar el fred hivernal, i donar-li la benvinguda a la primavera i a l'horari d'estiu. Però aquesta arribada de la pujada de temperatures suposa el començament de la temporada d'al·lèrgies. Els nivells de pol·len s'eleven en aquesta estació, i cada vegada són més les persones que pateixen una o més al·lèrgies al pol·len. El nombre d'afectats d'aquesta al·lèrgia s'ha duplicat en l'última dècada, arribant a vuit milions d'afectats. El canvi climàtic és el principal motiu de l'augment del nombre d'afectats. Això es deu al fet que es prolonga el cicle de pol·linització per l'ascens de temperatures, i al fet que l'estructura dels pòl·lens s'ha alterat per partícules procedents de calefaccions i motors dièsel.

Què és l'al·lèrgia?

Es tracta d'una reacció exagerada del sistema immunitari cap a alguna cosa que no molesta a la majoria de les altres persones. Una protecció enfront de determinades substàncies externes. La majoria de les reaccions al·lèrgiques responen a una falsa alarma. Els gens i el medi ambient probablement tenen un rol en les al·lèrgies. Els elements més freqüents que la causen són els aliments, sobretot lactis, fruites i fruita seca. També el pol·len dels arbres, plantes i diverses substàncies químiques. Les al·lèrgies s'adquireixen amb el temps, és a dir, no es neix amb una al·lèrgia a una substància determinada, sinó que ens tornem al·lèrgics després d'haver estat en contacte amb aquest component.

Al·lèrgia en la pell

Cutàniament, es presenta en forma d'èczema causat pel contacte directe de l'al·lergogen. Apareix, per tant, localitzat en una àrea concreta en forma de pell roja amb picor. El diagnòstic es realitza mitjançant les proves epicutànies, és a dir, mitjançant pegats aplicats a l'esquena que contenen les substàncies que més comunament ocasionen al·lèrgies de contacte. Normalment, es presenten en les zones que estan exposades: cara, coll, escot, mans, braços i cames. Hem de vigilar i parar esment perquè, quan apareguin els símptomes, poder actuar. Entre els més comuns hi ha la pell sensible que està més seca o aspre, i es desenvolupa pruïja, que és una picor i irritació que fa que ens gratem més. I també pot aparèixer eritema, que és un enrogiment i inflamació de la pell provocat per un ament en la vasodilatació.

Consells