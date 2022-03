Els investigadors del Centre Mèdic de la Universitat de Rush, a Chicago, han descobert que les persones grans poden beneficiar-se de la dieta MIND per evitar uns dipòsits que, en general, interfereixen amb el pensament i les habilitats per resoldre problemes. La dieta MIND és una barreja entre la dieta mediterrània i la dieta DASH (pensada per aturar la hipertensió) i ja en els primers estudis es va plantejar com una fórmula que pot reduir el risc que una persona desenvolupi demència per la malaltia d'Alzheimer. Tant que investigacions anteriors a aquesta van llançar resultats que asseguraven que la dieta MIND és capaç d'endarrerir l'envelliment cerebral en 7,5 anys, i disminueix les probabilitats de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer.

Un estudi de 25 anys

Un estudi publicat en la revista Journal of Alzheimer's Disease mostra, fins i tot amb proves 'post mortem', que aquesta dieta ajuda decisivament a endarrerir els problemes cognitius, també amb patologies cerebrals. Així ho explica el doctor Klodian Dhana, autor principal de l'article i professor assistent en el Departament de Medicina Interna de Rush Medical College: «Algunes persones tenen suficients plaques i cabdells en el cervell per tenir un diagnòstic 'post mortem' de la malaltia d'Alzheimer i, no obstant això, no desenvolupen demència clínica en la seva vida. Alguns tenen la capacitat de mantenir la funció cognitiva malgrat l'acumulació d'aquestes patologies en el cervell, i el nostre estudi suggereix que la dieta MIND està associada amb millors funcions cognitives independentment de les patologies cerebrals relacionades amb la malaltia d'Alzheimer».

Així va ser la investigació

Aquesta investigació va examinar, des de l'inici de l'estudi fins a la mort, la relació existent entre la dieta i les patologies cerebrals i funcionament cognitiu, en les persones grans. El Projecte va començar el 1997 amb 569 participants de l'àrea metropolitana de Chicago, en la seva majoria blancs i sense demència coneguda. Tots ells van acordar sotmetre's a avaluacions clíniques anuals mentre estaven vius, i a una autòpsia cerebral després de la seva mort. Les avaluacions anuals incloïen també proves cognitives per veure si havien desenvolupat problemes de memòria i pensament. I, a més, a partir de 2004 els participants van rebre un qüestionari sobre la seva alimentació. Concretament, sobre la freqüència amb la qual van menjar 144 aliments l'any anterior.

Les conclusions

Fent servir les respostes del qüestionari, els investigadors li van donar a cada participant una puntuació de dieta MIND. La «nota» de cadascun estava basada en la freqüència amb la qual menjava aliments saludables i no saludables durant el període d'estudi. I d'aquí van treure una mitjana de la puntuació de la dieta MIND des de l'inici de l'estudi fins a la mort del participant. Amb set mesures de sensibilitat per confirmar la precisió de les troballes. «Descobrim que una puntuació més alta en la dieta MIND es va associar amb una millor memòria i millors habilitats de pensament, independentment de la patologia de la malaltia d'Alzheimer i altres patologies cerebrals comunes relacionades amb l'edat». Tant és així que el doctor Dahna, autor de l'estudi, va assenyalar:

«La dieta sembla tenir una capacitat protectora i pot contribuir a la resiliència cognitiva en les persones grans».

«Els canvis en la dieta poden afectar el funcionament cognitiu i el risc de demència, per bé o per malament».

«Fer canvis en la dieta i l'estil de vida d'una persona és molt senzill, i pot ajudar a endarrerir la deterioració cognitiva en l'envelliment i contribuir a la salut del cervell».

Aquesta dieta, que és una barreja entre la dieta mediterrània i la dieta DASH, té 15 components dietètics, inclosos 10 «grups d'aliments saludables per al cervell» i cinc grups no saludables. Per adherir-se a la dieta MIND i beneficiar-se d'ella, una persona necessitaria menjar almenys:

Cada dia

Tres porcions de cereals integrals, una verdura de fulla verda i una altra verdura. Està provat que les fulles verdes, com la col arrissada, l'espinac i l'enciam, estan repletes de nutrients com el folat, la vitamina E, els carotenoides i els flavonoides que, presos diàriament, endarrereixen l'envelliment cerebral.

Berenar i aperitius

La majoria dels dies, amb nous. Són el millor aliment per prendre entre hores, i encara que poden ser altes en calories i grassa, estan plenes de vitamina E i són conegudes per les seves qualitats protectores del cervell. Recomana menjar un grapat almenys cinc vegades a la setmana. I les considera ideals per substituir a les patates fregides i diversos aperitius envasats. Les nous han de ser torrades en sec o crues, sense sal, i que no continguin sodi, edulcorants ni olis agregats.

Cada dos dies: llegums

De la mateixa manera que la dieta MIND limita el consum de carn vermella, recomana el de llegums. Considera que són un bon substitut perquè contenen proteïnes i fibra, ens treuen la gana i, com són riques en vitamina B, són importants per la salut cerebral.

Almenys dues vegades per setmana: fruites

La fruita és també una part fonamental d'aquesta dieta, però entre totes elles destaquen les baies. Així ho prova un estudi realitzat durant 20 anys, amb més de 16.000 adults: en ell, els que menjaven la quantitat més gran de nabius i maduixes presentaven els índexs més lents de deterioració cognitiva. La raó, els alts nivells de flavonoides de les baies.

Almenys una vegada a la setmana: peix

En una investigació anterior es va mostrar que els adults majors de 65 anys que menjaven peix una vegada a la setmana o més van obtenir millors resultats en les proves de memòria i en els jocs de números difícils. Però la dieta MIND considera que amb una vegada a la setmana pot ser suficient.

Sempre, oli d'oliva i una copeta de vi

Procedent de la dieta mediterrània, l'oli d'oliva és un altre aliment bàsic de la dieta MIND. Els investigadors recomanen fer-ho servir com a oli de cuina principal i avisen que millor tenir-ho en una ampolla opaca o de vidre fosc, ja que la llum fa que s'espatlli més de pressa. Quant al vi, encara que la majoria dels estudis coincideixen a recomanar prescindir de l'alcohol sempre i en tots els casos, en la dieta MIND accepten una copeta de vi cada dia amb el sopar.

El que no s'ha de menjar

Una persona també ha de limitar la ingesta dels aliments designats com no saludables: