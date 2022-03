Són moltes 'celebrities' i 'influencers' els que breguen sovint amb 'haters' en les seves xarxes socials. Persones que no demostren cap mena d'empatia i que aprofiten qualsevol ocasió per llançar missatges ofensius i feridors sense tenir en compte la repercussió que això pot tenir en la salut mental dels altres. Ixi Ávila, coach d'Intel·ligència Emocional, realitza una anàlisi de la figura del 'hater', les seves motivacions i com gestionar l'odi a les xarxes socials perquè no ens afecti. Una de les principals claus per poder sobreviure als 'haters' en la cultura de les xarxes socials és aprendre a no prendre't de manera personal els comentaris que es dirigeixen a tu, perquè parlen molt més de la persona que critica i de la seva salut mental, que de la persona que rep les crítiques.

Una persona que se sent bé no dedica el seu temps i energia a comunicar-se des de l'odi, i des de l'anonimat amagant-se darrere d'una pantalla. Els 'haters' tenen baixa autoestima i els atacs que fan tenen més a veure amb la seva frustració i les seves emocions no gestionades que amb la persona a la qual critiquen. Si s'aconsegueix entendre que no és personal serà molt més fàcil restar-li importància, marcar límits i continuar endavant com si no hi fossin. Saber que són persones que no estan bé pot ajudar a entendre, que no justificar, aquest tipus de comportaments per així restar-los tot el valor del món i no donar-los lloc per afectar el nostre món intern. És una manera de posar-se l'impermeable emocional perquè aquest tipus de comentaris no puguin calar.

Què són els 'haters' i per què actuen així?

Són persones que dediquen temps i energia a comentar en altres comptes, normalment de manera ofensiva i destructiva. S'agafen a l'anonimat per poder criticar sense filtres i treure tota la ràbia no expressada que mai s'atrevirien a verbalitzar en persona. Els 'haters' solen tenir una autoestima baixa, i busquen validació i atenció, solen moure's motivats per la insatisfacció de no estar on volen estar, per emocions com l'enveja i el que els motiva a criticar és un sentiment d'inferioritat. A vegades tenen creences o valors que van en contra de la persona que critiquen, però la seva manera d'expressar-ho no és des del feedback constructiu sinó des de la destructivitat, i el crit d'atenció. És important entendre que les persones que estan en pau amb si mateixes no tenen necessitat de dedicar el seu temps a criticar d'aquesta forma. Per això, és interessant preguntar-se què li pot estar passant a aquesta persona que es comporta com un 'hater' perquè tingui la necessitat de mostrar aquest odi en línia.

Com encaixar les crítiques i com aconseguir que no ens afectin?

El primer és entendre que com més gran és la teva audiència, més possibilitats hi ha que apareguin 'haters'. Si la teva audiència és de la grandària d'un poblet de pocs habitants, potser no apareixen molts 'haters', però si la teva audiència és de la grandària de tot un país, inevitablement hi haurà persones de tots els tipus, inclosos 'haters'. És una qüestió estadística, la majoria de persones entenem racionalment que no podem agradar a tothom, però ens costa més entendre-ho emocionalment, perquè com a éssers socials estem programats perquè ens importi el feedback que rebem d'altres persones. Per això és important, en primer lloc, distingir entre les crítiques constructives i les destructives. Les destructives no són feedback i, per tant, no sumen i no estan enviades des d'un lloc sa, millor no tenir-les en compte. En segon lloc, decidir conscientment quines són les persones en la teva vida de les quals vols escoltar feedback real i constructiu. A la resta és millor restar-li importància, tant als comentaris 'positius' com als 'negatius'. Com més importància i valor dones als elogis que rebis de desconeguts, més valor donaràs als comentaris dels 'haters'.

Claus per gestionar els 'haters' a les xarxes socials