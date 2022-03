Gairebé la meitat de tots els embarassos en el món, un total de 121 milions, no són intencionals, segons l'informe 'El Estado de la Población Mundial 2022', publicat aquest dimecres per UNFPA, l'organisme de les Nacions Unides dedicat a la salut sexual i reproductiva. El document apunta que més del 60% dels embarassos no intencionals acaben en avortament, i s'estima que el 45% de tots els avortaments són insegurs i produeixen el 13% de totes les morts maternes. Nacions Unides espera que la guerra a Ucraïna i altres conflictes i crisis al voltant del món «produeixin un increment en el nombre d'embarassos no intencionals, a mesura que l'accés a l'anticoncepció es vegi interromput i la violència sexual augmenti».

«Aquest informe és un crit d'atenció. L'aclaparadora quantitat d'embarassos no intencionals representa un fracàs mundial en la defensa dels drets humans fonamentals de les dones i les nenes. Per les dones afectades, la decisió reproductiva més transcendental de la seva vida (si quedar-se o no embarassades) no és una opció en absolut. En posar el poder de prendre aquesta decisió fonamental directament a les mans de les dones i les nenes, les societats poden garantir que la maternitat sigui una aspiració i no una cosa inevitable», ha assenyalat la directora executiva d'UNFPA, Natalia Kanem. A escala mundial, s'estima que 257 milions de dones que volen evitar un embaràs no estan fent servir mètodes anticonceptius segurs i moderns, i en aquells casos en els quals existeixen dades disponibles, gairebé una quarta part de totes les dones no poden oposar-se a tenir relacions sexuals.

Factors en contra

Segons l'ONU, una varietat d'altres factors clau també contribueix als embarassos no intencionals, entre ells la falta d'informació i serveis de salut sexual i reproductiva; les opcions anticonceptives inadequades per als cossos o circumstàncies de les dones; les normes perjudicials i estigma al voltant del control per part de les dones de la seva fecunditat i els seus cossos; la violència sexual i la coerció reproductiva; les actituds prejudicioses o humiliació en els serveis de salut; la pobresa i l'estancament del desenvolupament econòmic; i la desigualtat de gènere. «Tots aquests factors reflecteixen la pressió imposada per les societats sobre les dones i les nenes perquè es converteixin en mares. Un embaràs no intencional no necessàriament és un fracàs personal, i es pot deure a la falta d'autonomia permesa per la societat o al valor que es dona a les vides de les dones», justifica l'ONU.

Nacions Unides adverteix que les crisis i els conflictes «priven a les dones de la seva capacitat de decidir a tots els nivells, a més d'augmentar de manera dramàtica el risc d'embarassos no intencionals en el moment en què aquest resulta més amenaçador». «Les dones sovint perden l'accés a mètodes anticonceptius i la violència sexual augmenta; alguns estudis mostren que més del 20% de les dones i les nenes refugiades patiran violència sexual. A l'Afganistan, s'estima que la guerra i les afectacions als sistemes de salut es traduiran en al voltant de 4,8 milions d'embarassos no intencionals per al 2025, la qual cosa posarà en perill l'estabilitat, la pau i la recuperació del país en el seu conjunt», expliquen.

«Si només tinguessis 15 minuts per fugir de casa teva, què t'emportaries? T'emportaries el teu passaport? Menjar? Recordaries els teus anticonceptius? En els dies, setmanes i mesos posteriors a l'inici d'una crisi, els serveis de protecció i de salut sexual i reproductiva salven vides, protegeixen les dones i les nenes de danys i eviten embarassos no intencionals. Són tan vitals com el menjar, l'aigua i els albergs», afegeix Kanem.