Mercadona no para d'innovar. La famosa cadena de supermercats no hi ha setmana que no estreni cap producte. En els darrers dies s'ha posat de moda entre els seus clients un aliment habitual entre els més esportistes, però que tothom pot consumir: crema amb trossos de cacauet. El format de venda és un pot de vidre de mig kilo (500gr.), el seu preu és de 3 euros i s'afegeix a la crema d'aquest fruit sec que Mercadona ja oferia al seu públic des de fa temps.

El cacauet és un aliment sempre s'ha relacionat amb l'esport per sobre de les nous o els festucs a causa de la seva bona relació qualitat-preu. De fet, hi ha moltes celebritats, com Dwayne Johson, que el tenen com un element bàsic en la seva dieta. Però, quins són els beneficis i les propietats d'aquest fruit sec perquè sigui tan famós en el món de l'activitat física? Alt contingut enèrgic : ric en proteïnes i greixos saludables, és una gran font d'energia que permet entrenar a la perfecció. També és un gran recuperador per a després de les activitats físiques.

: ric en proteïnes i greixos saludables, és una gran font d'energia que permet entrenar a la perfecció. També és un gran recuperador per a després de les activitats físiques. Alt contingut en fibra: ajuden al tracte digestiu i a fer menys pesades les digestions. Per això, són ideals per perdre pes, ja que tenen un gran poder saciant.

ajuden al tracte digestiu i a fer menys pesades les digestions. Per això, són ideals per perdre pes, ja que tenen un gran poder saciant. Contenen vitamina E : això fa que tinguin poders antioxidants.

: això fa que tinguin poders antioxidants. Recomanat per a dietes veganes: és una gran font d'omega 3, zinc, calci i ferro, nutrients molt presents a les proteïnes animals.

és una gran font d'omega 3, zinc, calci i ferro, nutrients molt presents a les proteïnes animals. Controla els nivells de glucèmia: redueix el risc de tenir diabetis del tipus 2 segons un estudi de la Facultat de la Salut Pública de Harvard. L'únic que has de fer per aprimar-te fins a 5 quilos en una setmana: només has d'eliminar un aliment