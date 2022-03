Un estudi de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa ha descobert que els pacients que tenen un reservori de VIH més baix és perquè una part d’aquest es troba en cèl·lules de vida curta, cosa que facilitaria l’eliminació del virus i que converteix aquestes persones en bones candidates per rebre futures estratègies de curació.

El principal obstacle per aconseguir la curació del VIH és la capacitat d’aquest virus per amagar-se en estat latent dins d’algunes de les cèl·lules que infecta i, d’aquesta manera, establir un resevori viral inalterable davant dels tractaments i el propi sistema immunitari.

L’equip investigador de l’IrsiCaixa, centre impulsat conjuntament per la Fundació la Caixa i el Departament de Salut de la Generalitat, publica un article a la revista Journal of Internal Medicine en el qual caracteritza un perfil de persones que viuen amb VIH i que tenen un reservori viral molt petit, a diferència d’altres pacients que el tenen més elevat malgrat rebre el mateix tractament antirretroviral.

L’IrsiCaixa ha descobert que un 47% del reservori d’aquests perfils de pacients estava amagat en unes cèl·lules del sistema immunitari que tenen una vida curta: «Aquestes cèl·lules són més fàcils d’eliminar amb la teràpia antirretroviral i això podria explicar per què els nivells de reservori d’aquestes persones són més baixos», va detallar la primera autora de l’estudi i investigadora de l’IrsiCaixa, Cristina Gálvez.

D’aquesta manera, aquestes persones són bones candidates per rebre futures estratègies de curació del VIH, ja que facilitaria l’eliminació d’aquest reservori. Aquesta recerca és un pas més en el treball des de fa dècades sobre els perfils de persones que aconsegueixen controlar el virus d’una forma inusual.

Fa dos anys, el grup de Retrovirologia i Estudis Clínics (GREC) d’IrsiCaixa va descriure per primera vegada un perfil de persones que, malgrat necessitar tractament antirretroviral per mantenir el virus a ratlla, comptaven amb un reservori del VIH molt menor que la mitjana i, a més, mantenien el sistema immunitari en bon estat malgrat els estralls que la infecció provoca en les cèl·lules immunitàries.

Dos anys després de la identificació d’aquest perfil de persones, batejades amb el nom LoViReT (de l’anglès, Low Viral Reservoir Treated), el personal investigador ha engegat un estudi que té com a objectiu caracteritzar millor aquests individus. El projecte compta amb la participació de 22 persones LoViReT (grup d’estudi) i 22 persones amb un reservori de VIH estàndard (grup control).

Mitjançant l’anàlisi de la quantitat total de genoma del VIH present en sang perifèrica, l’equip investigador ha pogut confirmar que les persones de la cohort LoViReT presenten uns nivells més baixos de reservori viral en comparació del grup control, tant en la sang perifèrica com en els teixits limfoides d’aquestes persones, llocs on és habitual que s’amagui el virus. A més, han vist que molts dels virus són defectuosos i, de fet, en el 71% dels individus del grup LoViReT no se’ls han pogut detectar virus capaços de multiplicar-se a la sang.