El consum de medicaments opioides, efectius per tractar el dolor però que generen addicció i efectes secundaris, s’ha duplicat en l’última dècada a Espanya amb diferències substancials en funció del gènere, ja que es recepta més a les dones, i de la renda, perquè es prenen més en barris pobres.

Els opioides són un grup de medicaments amb alta capacitat analgèsica que s’administren sempre amb recepta mèdica i han estat objecte d’un estudi per part de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a partir de 372 àrees bàsiques de salut de la comunitat. Entre els opioides més potents destaca la morfina i, entre els menys agressius, la codeïna i el tramadol, i en funció de cada cas s’usen com a teràpia pal·liativa en el final de la vida o bé per reduir el dolor agut en pacients oncològics.

En aquests casos, la prescripció està molt estandarditzada, però no passa el mateix en pacients no oncològics amb dolor crònic, habitualment muscular o esquelètic, als quals també se’ls pot receptar els medicaments. El problema d’aquests fàrmacs és que perden efectivitat si es consumeixen durant molt de temps i creen addicció -cada vegada es necessita més dosi o més potent.