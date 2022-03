La majoria dels tipus de càncer es desenvolupen a partir de la carència de la proteïna P53, que compleix una funció decisiva perquè evita que les cèl·lules amb dany en l’ADN es converteixin en cèl·lules canceroses. Una proteïna similar podria extreure’s de la seda produïda per les aranyes i incorporar-se a les cèl·lules humanes, obtenint una funció protectora contra el desenvolupament de tumors.

Un nou estudi realitzat per un grup d’investigadors de l’Institut Karolinska, a Suècia, ha permès identificar una proteïna present en la seda de les aranyes que tindria una capacitat similar a la proteïna P53, que en els éssers humans té la capacitat d’inhibir el desenvolupament de cèl·lules cancerígenes. Com que gran part de les varietats de càncer podrien aturar-se en incrementar la producció de P53 en l’organisme, la troballa en la seda d’aranyes és una esperança cap al futur, pel que fa al disseny de nous tractaments contra una de les malalties amb més impacte global.

La seda d’aranya es compon d’una fibra proteica, naturalment filada per aquests sorprenents artròpodes. La fan servir per desenvolupar xarxes de caça o teranyines, nius, proteccions per als seus ous i fins i tot per transportar-se per l’aire, gairebé com si tinguessin la capacitat de volar.