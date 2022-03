Una investigació publicada recentment a la revista The Journal of Clinical Investigation pel grup de la doctora Maria Caffarel, investigadora d’Ikerbasque i Miguel Servet i cap del Grup de Càncer de Mama de l’Institut de Recerca Sanitària Biodonostia, ha descobert un mecanisme que explica com les diferents cèl·lules dels tumors de mama es comuniquen entre elles.

L’esmentada investigació demostra per primera vegada que la citoquina proinflamatòria Oncostatina M (OSM) «afavoreix la progressió del càncer de mama i la metàstasi, fent de missatgera entre diferents poblacions del microambient tumoral».

Segons van explicar des d’Ikerbasque, els tumors no només estan formats per cèl·lules canceroses, sinó que també contenen, entre d’altres, «cèl·lules del sistema immune, cèl·lules endotelials que formen els vasos sanguinis i fibroblasts, que tradicionalment s’han considerat cèl·lules de suport». De vegades, aquestes cèl·lules, que componen el «microambient tumoral», ajuden a la progressió del tumor. Entendre com es comuniquen les diferents poblacions cel·lulars entre elles «és clau per poder dissenyar estratègies efectives contra el càncer», van assenyalar. Les citocines són molècules que usen generalment les cèl·lules del sistema immune per enviar senyals.

Actuació de missatger

El grup de càncer de mama de l’IIS Biodonostia ha trobat que la citoquina OSM és un missatger que utilitzen les diferents poblacions del microambient tumoral per comunicar-se amb les cèl·lules canceroses. «A través de la via d’OSM, s’estableix una mena de menage-à-trois entre les cèl·lules canceroses, els macròfags del sistema immune i els fibroblasts associats al tumor, que afavoreix la progressió del càncer de mama i la metàstasi», explica Caffarel. El primer pas que es va aconseguir va ser bloquejar la via d’OSM i el receptor en models animals de càncer de mama.

«Vam observar que quan aquesta via estava silenciada, els tumors de mama creixien menys, eren menys agressius i es reduïa de forma molt significativa el nombre de ratolins amb metàstasi en el pulmó», apunta Ángela Araujo, primera signant de l’estudi, tot afegint que «quan bloquejàvem aquesta via només en el microambient tumoral, i no en les cèl·lules canceroses, vèiem el mateix efecte, cosa que ens va confirmar que el microambient era molt important en la senyalització per OSM».

Pitjor pronòstic

Segons els resultats de la investigació, signada per les investigadores Ángela Araujo i Andrea Abaurrea com a primeres autores, els tumors amb nivells alts d’OSM s’associen a un pitjor pronòstic en les pacients que els posseeixen, «obrint una nova via possible de tractament que val la pena explorar». «De fet, ja hi ha assaigs clínics per a altres patologies que estan investigant la utilització d’anticossos bloquejadors d’OSM i el seu receptor OSMR. El nostre estudi avala que aquests anticossos es puguin avaluar en assaigs clínics de càncer de mama», conclou Andrea Abaurrea.

Aquest treball ha estat fruit de la col·laboració de grups de recerca bàsica i clínica de centres nacionals (IIS Biodonostia i Fundació Ikerbasque, Ibbtec, CICbioGUNE, Universidad Complutense i Ciberonc) i internacionals (Hospital Universitari de Basilea, Suïssa; Universitat Tecnològica de Sidney, Austràlia; Universitat de Cambridge i Institute of Cancer Research, Regne Unit).