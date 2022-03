El Ministeri de Sanitat ultima la nova llei del tabac, que implicarà més restriccions per afavorir la salut pública. El departament que dirigeix Carolina Darias vol incrementar els espais lliures de fum, especialment als espais exteriors. Per això, la nova norma prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants, en estadis esportius, i als parcs i les platges. A més, el text definitiu que el Govern espera aprovar al Congrés abans de finals del 2022, també restringeix els cigarrets als cotxes.

Fa diversos anys que la iniciativa de prohibir fumar al cotxe privat plana sobre una reforma de la llei, tot i que la seva aplicació serà més laxa del previst. En principi, Sanitat volia prohibir fumar a qualsevol vehicle, però l’esborrany final redueix la norma a cotxes en què viatgin menors i dones embarasses.

Respecte als espais a l’aire lliure, el text recull que seran espais sense fum aquells que tinguin una gran afluència de públic. Per això posa el focus als estadis de futbol, de tennis i d’atletisme, així com en places de toros i altres espais que estiguin a prop d’edificis públics.

Pla integral de tres anys

La nova llei estarà inclosa en el Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2022-2025, l’últim esborrany de 119 pàgines del qual es es va donar a conèixer al desembre. La proposta es fixa cinc metes i 21 objectius, entre els quals Espanya es planteja arribar a la meta establerta per l’OMS: reduir el 30% el nombre de fumadors a Espanya el 2025 en comparació amb les dades del 2010.

El pla integral també atacarà de manera directa la publicitat encoberta i les promocions a les xarxes socials i plataformes de tots els productes del sector tabaquer, fins i tot els més nous, perquè és una tendència que va a l’alça.

Empaquetament genèric

El ministeri treballa en la reforma de la llei del 2005, que ja es va modificar el 2010. Però també redacta la nova norma partint de les directrius que va estipular la Unió Europa el 2016. En aquest sentit, la nova llei del tabac implementarà l’empaquetament genèric al qual Espanya, com els veïns europeus, està obligat. França va ser el primer a aplicar el nou empaquetament.

Setge als cigarrets electrònics

Els cigarrets electrònics no es deslliuren de la nova llei. El text que està polint l’equip de Darias promou que es gravi la seva venda amb «impostos especials» per així acotar-ne l’ús.

El tabac provoca cada any la mort en d’unes 51.000 persones a Espanya. La reforma de la llei compta amb l’aval de totes les societats científiques i comunitats autònomes.

Catalunya, a favor de la mesura

Fa dues setmanes, el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, es va mostrar partidari de prohibir fumar al cotxe i a les terrasses de bars i restaurants en la futura normativa.

D’una banda, va considerar «bastanta lògica» de decisió de prohibir fumar al cotxe. No només per limitar el consum de tabac, sinó per una «qüestió de seguretat viària».

De l’altra, va recordar que les terrasses són un «espai públic» i no privat. Per tant, va defensar que també es posi límit al fum en aquest tipus d’espais a l’aire lliure, sobretot si són a prop d’edificis públics.