M'encanta l'arribada de la primavera. Aquesta sensació, a l'inici del camí, quan tot està per viure i per gaudir. Amb tota aquesta energia renovada que té ganes de sortir i revolucionar-ho tot. De dalt a baix. Sí, començant pel cabell. Perquè, igual que els paisatges s'omplen de múltiples tonalitats, la temporada ens porta noves tendències de color per il·luminar i reviure totes les cabelleres. Pren nota d'aquestes 5 propostes!

Coure especiat

Els tons rogencs o ginger no ens abandonen aquesta temporada, però sí que es transformen, barrejant-se amb altres tons per oferir-nos nous acabats. Com explica la perruquera Raquel Saiz, de Saló Blue by Raquel Saiz a Torrelavega (Cantàbria): «Els ginger s'aclareixen una mica i ja no es porten tan foscos. Aquest efecte s'aconsegueix combinant amb rossos foscos i mitjans i amb castanys clars. Ho fan, a més, per tota la cabellera, sense efecte arrel i amb molta lluentor».

Ros càlid

Les cabelleres rosses sempre són una bona opció durant la primavera, i encara més si estan plenes de llum i delicats matisos. En la seva col·lecció Ceramics, la marca Montibello ens proposa el look Luminous Gold, un preciós ros càlid i cremós, sublimat per una lluentor esmaltada. Aquesta mescla de tons terra beix i daurat argila crea un contrast natural gràcies a la tècnica de coloració Natural Lights. És impossible no enamorar-se d'aquest color.

Tot al negre

Les cabelleres banyades amb tons foscos es tornen magnètiques i sofisticades, però cal saber com portar-les perquè no apaguin el nostre rostre. Tal com explica la perruquera Felicitas Ordás, de Felicitas Hair a Mataró (Barcelona), els derivats del negre són tendència, no obstant això, «són tons que no li queden bé a tothom, sobretot a pells pàl·lides perquè les apaga encara més. La clau està a triar tons càlids o freds i, a vegades, matisar-los amb reflexos com l'expresso o el cafè».

Balayage i Hair Contouring

Les tècniques de color que aclareixen el cabell continuen sent un encert segur quan arriba l'època de bon temps. Així ho ha tornat a demostrar la influencer Laura Matamoros, nova ambaixadora de la marca Redken, la qual es va posar en mans del perruquer Juan Diego Teo per aconseguir un canvi radical en la seva cabellera, combinant les tècniques de hair contouring i balayage en tons rossos. Un look més heavy i trencador que ha aportat llum i profunditat al seu cabell.

Castanys amb matisos

Els tons marrons també adquireixen nous efectes, gràcies a variacions subtils que assoleixen marcar la diferència. «Qualsevol color és luxós quan aporta matisos diferents i plens de lluentor. Els castanys amb un toc coure revitalitzen la nostra imatge al mateix temps que són fàcils d'aconseguir i mantenir. Ens actualitzen amb una espurna natural molt suggeridora, aclarint només un o dos tons la nostra base», indica el perruquer Rafael Bueno, de Rafael Bueno Perruquers a Màlaga.