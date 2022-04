El ministeri israelià de Salut ha anunciat aquest dimecres que ha detectat dos casos de contaminació per una variant no identificada del coronavirus, sense gravetat aparent i que combina les subvariants BA.1 i BA.2. O sigui, l'òmicron amb l'òmicron sigil·losa. «Aquesta variant encara no és coneguda al món i els dos casos van ser descoberts gràcies a tests PCR efectuats a l'aeroport Ben-Gurión a l'entrada d'Israel», indica un comunicat del ministeri.

Símptomes lleugers «Les persones contaminades van presentar lleugers símptomes de febre, dolors de cap i musculars i no van necessitar atenció mèdica especial» prossegueix. Segons el cap de l'estratègia anticovid del govern israelià, Salman Zarka, «el fenomen de les variants combinades és ben conegut» i «de moment no estem preocupats» que la nova variant pugui conduir «a casos greus», va dir a la ràdio militar israeliana. En el context d'un nou augment de casos al món, el primer ministre israelià, Naftali Bennett, preveu fer una reunió dimecres amb responsables del ministeri de Salut, va indicar la seva oficina. La situació sanitària s'ha degradat a diversos països a causa de la propagació de la subvariant BA.2, particularment contagiosa, però que segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) no provoca formes més greus del coronavirus que la BA.1.