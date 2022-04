Encara que la creença generalitzada és que els antulls serveixen per donar suport al creixement embrionari, el seu origen està en el cervell, on es reordenen els circuits neuronals relacionats amb la motivació i el desig que impulsen a menjar productes dolços i calòrics, segons un estudi amb ratolins. La investigació que publica Nature Metabolism i signen investigadors espanyols indica que la gestació afecta la connectivitat del cervell, en particular als components del circuit dopaminèrgic, que intervé en la percepció dels estímuls gratificants i impulsa els episodis d'ansietat pel menjar. Els antulls no només poden influir en l'augment de pes o obesitat, sinó tenir conseqüències metabòliques duradores en la descendència, com explica a Efe la primera signant de l'estudi, Roberta Haddad-Tóvolli, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer.

Begudes ensucrades i aliments desitjables

Encara que la ingesta d'aliments molt desitjables són una característica comuna en l'embaràs, la neurobiologia subjacent segueix sense conèixer-se del tot, en part per la dificultat de modelar aquests comportaments en el laboratori. L'equip va dissenyar un experiment per mesurar comportaments similars a l'ansietat pel menjar en rates prenyades, que tenen episodis similars als antulls en humans, amb una preferència per les begudes ensucrades i un consum excessiu d'aliments desitjables. El cervell de les rates en gestació experimenta canvis en les connexions funcionals dels circuits de recompensa, així com en els centres gustatius i sensoriomotors, segons la investigació.

Dopamina, motor de l'antull

L'equip es va fixar en la via mesolímbica, una de les rutes de transmissió de senyals de les neurones dopaminèrgiques. La dopamina és un neurotransmissor clau en els comportaments de motivació o desig. Els investigadors van observar que els nivells de dopamina i l'activitat del seu receptor D2R, augmentaven en el nucli 'accumbens', una regió cerebral implicada en el circuit de recompensa. L'alteració de les cèl·lules neuronals D2R seria la responsable de l'aparició dels antulls, ja que l'ansietat pel menjar, típica de l'embaràs, va desaparèixer després de bloquejar la seva activitat.

A més, l'equip va fer servir rates a les quals van induir un embaràs psicològic, en el qual no hi ha creixement d'embrió, però sí alteracions fisiològiques típiques de l'embaràs, com l'augment de les hormones sexuals femenines, assenyala Haddad-Tóvolli. En aquests animals van veure «un augment similar als antulls en els embarassos reals, la qual cosa demostra que els antulls típics de l'embaràs no sorgeixen directament per suportar el desenvolupament de l'embrió», indica. Un altre efecte dels antulls per aliments altament energètics, quan són persistents -destaca Haddad-Tóvoli- és que «són suficients per generar una vulnerabilitat en la progènie a alteracions metabòliques i ansietat en l'edat adulta, així com un augment de la predisposició a desenvolupar trastorns alimentaris durant l'adolescència».

Les cries de rosegadors amb aquest problema d'antulls van tenir, en comparació amb el grup de control, major pes corporal i van ser més propenses a desenvolupar comportaments similars a l'ansietat i trastorns alimentaris durant l'edat adulta. Els ratolins mascles eren més propensos que les femelles. Encara que l'assaig s'ha realitzat amb animals, Haddad-Tóvolli afirma que, atès que el sistema dopaminèrgic durant l'evolució s'ha conservat entre diferents espècies, es pot «inferir que alteracions similars han de succeir en humans». Per això, estima que els resultats d'aquest estudi haurien de servir per aconseguir una major conscienciació davant els antulls durant l'embaràs. Sobre si els canvis en el cervell que donen lloc als antulls poden tenir alguna fi en favor de l'embaràs, la científica diu que hi ha especulacions sobre aquest tema.

Positiu o negatiu per l'embaràs?

Evolutivament, aquestes alteracions podrien passar per garantir energia per al suport del desenvolupament del nadó en moments d'escassetat, però «en la nostra manera de vida actual, amb exposició constant a aliments altament energètics, els antulls recurrents acaben per perjudicar la salut metabòlica i psicològica de la mare, així com de l'embrió». Existeixen també factors ambientals (com una dieta rica en greix i sucres) i alteracions metabòliques (com els trastorns alimentaris i l'obesitat) que poden també alterar patrons alimentaris i augmentar els episodis d'antulls. No obstant això, comenta la científica, «no se sap si aquests factors acaben per alterar el cervell de la mateixa manera que l'embaràs, això encara s'ha de dilucidar».