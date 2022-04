La jornada d’Esport i Salut de Diari de Girona celebrarà una nova sessió el proper dijous 28 d’abril a l’Auditori CaixaBank Girona a partir de les sis de la tarda, i comptarà amb el suport de CaixaBank i com a col·laboradors principals: SportCat, Montepio Girona i la Secretaria de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat. L’entrada és gratuïta, tot i que cal tramitar una inscripció prèvia a la pàgina web.

En els darrers anys, creix la pràctica d’esport amb gran demanda física (marató, ciclisme de llarga distància, carreres de muntanya, triatlons...) entre la població. És beneficiós fer esport d’alta intensitat? Quins són els límits? Puc començar a fer esport a partir dels 30, els 40 o els 50? Quines precaucions he de prendre? Aquestes i moltes altres preguntes seran les que es tractaran al llarg de la jornada, que serà moderada pel cap d’esports i cultura de Diari de Girona, Jordi Roura.

Duran la sessió tindrà lloc una conversa-taula rodona amb Clàudia Vila (Gimnasta artística); Mar Suy (capitana del grup XO del club patinatge artístic de Girona); Ramón Benito (ex-jugador d’hoquei sobre patins) i Eric Vila (Bàsquet Girona).

Pel que fa a les ponències, Ramon Brugada és el cap de Cardiologia, director de la Unitat Clínica de Genètica Cardíaca i director del Laboratori de Diagnòstic Clínic de l’hospital Josep Trueta i de Santa Caterina. També dirigeix el Centre de Genètica Cardiovascular (Institut d’Investigació Biomèdica Girona -IDIBGI) i és professor titular de Medicina de la UdG, i director de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars. La seva conferència portarà per títol «Esport? Sí, però amb seny» sobre com afrontar la pràctica esportiva des de l’amateurisme sense posar en risc la salut.

En el marc de la medicina esportiva també participaran els metges Jordi Surós i Montse Ribas. El primer té un ampli currículum dedicat a la medicina esportiva, entre d’altres ha fundat el centre mèdic d’alt rendiment SportCat, on ha tractat nombrosos atletes professionals, i ha estat cap dels serveis mèdics del Girona FC. Surós emmarcarà la seva conferència sota el títol «Prevenció, rehabilitació i readaptació esportiva de les lesions. Com ho fa l’elit per recuperar-se tan ràpid». Ribas, per la seva banda, té més de vint anys d’experiència en el camp de la medicina esportiva i treballa en diversos centres de la província, entre ells, l’Hospital de Palamós, l’Hospital de Figueres o la Clínica de la Santa Creu i farà una xerrada sota el títol «El metge d’esport... Per què?». Finalment, el consultor especialitzat en psicodinàmica de grups i desenvolupament d’equips d’alt rendiment, David Sierra, farà una ponència sota el títol «Confiança i vulnerabilitat en el rendiment esportiu» sobre la importància de la salut mental en l’esport.