Restriccions, confinaments, advertències… Ja han passat més de dos anys que es decretés la pandèmia per culpa de la Covid. I tot i que sembla que cada cop va més de baixada i que l’antiga normalitat és a prop, aquest virus no desapareix.

De fet, així ho adverteix l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que s’està fent un fart de fer comunicats i rodes de premsa avisant a la població. Això no obstant, alguns Estats, com l’Espanyol, ja han frenat moltes de les restriccions, o fins i tot, han posat fi a algunes: sembla que la següent serà la desaparició de la mascareta als espais interiors.

La darrera ponència de la institució va ser fa uns dies on es va posar de manifest i es va informar sobre l’aparició de tres noves variants denominades com XD, XF i XE, sent aquesta darrera la més perillosa. Les dues primeres són una combinació de les variants Delta i Òmicron, mentre que l'XE és el resultat de la combinació entre la variant original Òmicron (BA.1) i la dominant BA.2 -coneguda com a Òmicron silenciosa-.

La més contagiosa de la història

Fins al dia d'avui, s’han detectat 637 casos a tot el Món. L’arrel i l’origen de l'XE és al Regne Unit on es va detectar el primer cas el passat 19 de gener.

La característica principal d’aquesta nova variant és que és la més contagiosa i transmissible de la història a causa del fet que la seva velocitat de propagació és un 10% més alta que l’Òmicron silenciosa.

De moment, l’OMS fa èmfasi a esperar que es confirmin els resultats i les diferències que hi poden haver entre la nova variant i la resta, pel que fa a la transmissió o les malalties que pot ocasionar.