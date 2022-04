Mercadona és una de les cadenes de supermercats preferides pel consumidor espanyol, per això demostra que escolta al seu client. Amb una xarxa d’establiments distribuïts per tot el territori nacional i part de Portugal, l’empresa de Juan Roig, ha fet marxa enrere i ha tornat a ubicar a les prestatgeries un producte molt popular.

Des de fa uns dies, Mercadona ha tornat a vendre un dels seus productes més desitjats que es pot adquirir per un mòdic preu de 2,95 euros. Es tracta de la bossa de 300 grams de carn de pollastre per a kebab que tant va agradar a aquells que la van poder comprar abans que es retirés. I és que amb això, la cadena valenciana torna a demostrar l’aposta per la constant innovació i per la incorporació de productes d’altres països que puguin satisfer a un gran ventall de persones.

Provinent de Turquia, aquest producte ja torna a ser visible entre els estants de la cadena de supermercats en format de bossa de 300 grams que es pot comprar per només 2.95 euros. A més, és un producte que no conté gluten -com la majoria d’aliments de Mercadona-, i que, per tant, és una opció molt vàlida pels celíacs.

Amb un 80% de carn de pollastre, i condimentat amb ceba, pebre i altres espècies, el producte es trobarà a la secció de congelats. Per cuinar-lo, només cal descongelar-lo a temperatura ambient i fer servir una paella per delectar-se d’un dels menjar més típics i gustosos del país turc. Una altra manera de degustar-lo és elaborant un “durum”. El que s’haurà de fer, és treure la carn de la bossa i posar-la en una paella amb oli. Quan aquest estigui calent, buidar la carn i remoure durant cinc minuts. En aquest moment, la carn, que pot estar condimentada amb verdures, ja estarà feta. El darrer pas serà agafar un pa de pita, escalfar-lo a la mateixa paella i farcir-lo del producte prèviament cuinat.