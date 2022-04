Menjar en excés no és la causa principal de l'obesitat, les causes fonamentals de l'epidèmia d'obesitat estan més relacionades amb el que mengem que amb la quantitat que mengem, segons una anàlisi elaborada per endocrinòlegs del Boston Children's Hospital i professors de la Facultat de Medicina de Harvard als Estats Units, i publicat a The American Journal of Clinical Nutrition'.

Les estadístiques dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) mostren que l'obesitat afecta a més del 40% dels adults estatunidencs, la qual cosa els col·loca en major risc de malaltia cardíaca, accident cerebrovascular, diabetis tipus 2 i uns certs tipus de càncer. Les Pautes Dietètiques per als Estatunidencs 2020-2025 ens diuen a més que la pèrdua de pes "requereix que els adults redueixin la quantitat de calories que obtenen dels aliments i begudes i augmentin la quantitat gastada a través de l'activitat física".

Aquest enfocament per al control del pes es basa en el model centenari d'equilibri energètic que estableix que l'augment de pes es deu al consum de més energia de la que gastem. En el món actual, envoltat d'aliments processats barats, molt apetitosos i comercialitzats, és fàcil que les persones consumeixin més calories de les que necessiten, un desequilibri que es veu agreujat pels estils de vida sedentaris actuals. Amb aquest pensament, menjar en excés, juntament amb una activitat física insuficient, està impulsant l'epidèmia d'obesitat.

D'altra banda, malgrat dècades de missatges de salut pública que animen a les persones a menjar menys i fer més exercici, les taxes d'obesitat i malalties relacionades amb l'obesitat han augmentat constantment. Per aquest motiu, els autors assenyalen errors fonamentals en el model de balanç energètic, argumentant que un model alternatiu, el model carbohidrat-insulina, explica millor l'obesitat i l'augment de pes. A més, el model carbohidrat-insulina assenyala el camí cap a estratègies de control de pes més efectives i duradores.

Segons l'autor principal, el doctor David Ludwig, endocrinòleg del Boston Children's Hospital i professor de la Facultat de Medicina de Harvard, el model de balanç energètic no ajuda a comprendre les causes biològiques de l'augment de pes. "Durant un període de creixement accelerat, per exemple, els adolescents poden augmentar la seva ingesta d'aliments en 1.000 calories al dia.

En contrast amb el model de balanç energètic, el model de carbohidrats-insulina fa una afirmació audaç: menjar en excés no és la principal causa de l'obesitat. En canvi, el model carbohidrat-insulina atribueix gran part de la culpa de l'actual epidèmia d'obesitat als patrons dietètics moderns caracteritzats pel consum excessiu d'aliments amb una alta càrrega glucèmica: en particular, carbohidrats processats i de ràpida digestió. Aquests aliments provoquen respostes hormonals que canvien fonamentalment el nostre metabolisme, impulsant l'emmagatzematge de greix, l'augment de pes i l'obesitat.

Quan es mengen carbohidrats altament processats, el cos augmenta la secreció d'insulina i suprimeix la secreció de glucagó. Això, al seu torn, indica a les cèl·lules grasses que emmagatzemin més calories, deixant menys calories disponibles per alimentar els músculs i altres teixits metabòlicament actius. El cervell percep que el cos no rep suficient energia, la qual cosa, al seu torn, condueix a una sensació de fam. A més, el metabolisme pot alentir-se en l'intent del cos per conservar combustible. Per tant, tendim a estar amb gana, fins i tot si continuem augmentant l'excés de greix.

Per comprendre l'epidèmia d'obesitat, hem de considerar no tan sols quant mengem, sinó també com els aliments que mengem afecten les nostres hormones i metabolisme. Amb la seva afirmació que totes les calories són iguals per al cos, el model d'equilibri energètic passa per alt aquesta peça fonamental del trencaclosques.

Si bé el model carbohidrat-insulina no és nou (els seus orígens es remunten a principis de la dècada de 1900), la perspectiva de l'American Journal of Clinical Nutrition és la formulació més completa d'aquest model fins avui, escrita per un equip de 17 científics, investigadors clínics i experts en salut pública. En conjunt, han resumit el creixent cos d'evidència en suport del model carbohidrat-insulina. A més, els autors han identificat una sèrie d'hipòtesis comprovables que distingeixen els dos models per orientar la recerca futura.

L'adopció del model carbohidrat-insulina sobre el model de balanç energètic té implicacions radicals per al control del pes i el tractament de l'obesitat. En lloc d'instar les persones a menjar menys, una estratègia que generalment no funciona a llarg termini, el model carbohidrat-insulina suggereix un altre camí que se centra més en el que mengem.

Segons el dcotor Ludwig, "reduir el consum dels carbohidrats de ràpida digestió que van inundar el subministrament d'aliments durant l'era de la dieta baixa en greixos disminueix l'impuls subjacent d'emmagatzemar greix corporal. Com a resultat, les persones poden perdre pes amb menys gana i esforç".

Els autors reconeixen que es necessita més recerca per provar de manera concloent tots dos models i, potser, per generar nous models que s'ajustin millor a l'evidència. A aquest efecte, demanen un discurs constructiu i "col·laboracions entre científics amb diversos punts de vista per a provar les prediccions en una recerca rigorosa i imparcial".