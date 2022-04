Quan es refereix a la cura de les pells madures, promoure el col·lagen s'ha convertit en un dels grans reclams. Amb l'edat, la seva producció natural comença a disminuir i les estructures cel·lulars s'afebleixen. En conseqüència, la pell es torna més prima, flàccida i les arrugues s'accentuen. Quan els nivells de col·lagen són alts, la pell és suau, tersa i ferma. Aquest ajuda a les cèl·lules de la pell a reparar-se i renovar-se. Per això, el col·lagen s'ha considerat un ingredient molt important per a la cura de la pell al llarg dels anys. Per fer front a aquesta degradació cada dia són més els suplements i cosmètics naturals que es poden trobar en el mercat, però què és el col·lagen?

Què és el col·lagen?

És una proteïna que resideix en els músculs, tendons, pell, lligaments i ossos. Constitueix al voltant del 30% al 40% de les proteïnes en el cos humà. És rellevant destacar que el col·lagen és una de les proteïnes més valuoses, ja que actua com una cola. Ajuda a l'organisme a mantenir la seva forma i estructura unint teixits i cèl·lules. Si bé és vital per a la integritat general del cos, la proteïna és especialment important per l'elasticitat de la pell. Existeixen almenys 29 tipus de col·lagen. No obstant això, els primers tres tipus representen al voltant del 90% de tot el col·lagen:

Tipus I: és el més abundant de tots. Ajuda a mantenir unides les cèl·lules i els teixits de la pell, els tendons, els ossos i els lligaments.

Tipus II: es troba en el cartílag elàstic i les articulacions encoixinades.

Tipus III: dona suport a la integritat i l'estructura d'òrgans, artèries i músculs.

Com afecta el col·lagen a la teva pell?

Les fibres de col·lagen creen la infraestructura, una base, per l'elastina i l'àcid hialurònic, que són responsables de l'elasticitat i la hidratació de la pell. A mesura que l'edat avança, el cos comença a produir menys col·lagen. La pell es torna més fina, més seca i menys elàstica donant a lloc a la formació d'arrugues. El cos comença a perdre col·lagen a partir dels 30 anys, no obstant això, els seus efectes no són immediats. Es necessiten diversos anys de degradació per veure els efectes sobre la pell. Encara que es tracti d'un procés natural, és possible accelerar-lo amb l'exposició als raigs UV, la contaminació, els mals hàbits i una mala alimentació. En aquest aspecte els antioxidants, com la vitamina C i A, l'àcid hialurònic o àloe vera juguen un paper important en una bona crema anti-age. Són ingredients que poden impulsar la producció del col·lagen i protegir l'epidermis de les agressions externes.

Senyals que alerten de la pèrdua de col·lagen

Els primers signes poden ser subtils, però la pèrdua de col·lagen pot afectar la forma en la qual es veu una persona. Les galtes són una de les àrees més afectades. Es tornen més planes mentre que l'àrea que es troba sota els ulls desenvolupa buits. El contorn dels ulls compta amb una pell més fina que la resta del cos on es localitzen incomptables vasos sanguinis. A més, és una pell que està en constant moviment a causa del parpelleig dels ulls, per això, és la primera zona on comencen a ser visibles els signes de l'edat. La flaccidesa de la pell també és un signe visible. Atès que el col·lagen potencia l'elasticitat de la pell, a mesura que comença a disminuir, també ho fa la fermesa de la pell. Es pot notar l'efecte de flaccidesa en la línia de la mandíbula, les galtes, les natges i l'estómac. Així mateix, també és important destacar que la pèrdua de col·lagen condueix a la deshidratació i aprimament de la pell, afavorint la formació d'arrugues i línies fines. A més, la degradació del col·lagen no només afecta la pell, també al cabell. El cabell comença a aprimar i deixa de veure's tan saludable com abans. Es trenca o es parteix amb més facilitat. No obstant això, la prevenció i la cura precoç són imprescindibles per intentar alentir la degradació del col·lagen.

Com incorporar el col·lagen de l'organisme

A mesura que el cos comença a perdre col·lagen i els efectes adversos comencen a ser molestos, les persones busquen maneres d'incorporar aquesta proteïna tan rellevant. Avui dia existeixen diversos mètodes: