La retirada de l’obligatorietat de la mascareta en interiors ja té data. El Govern ha anunciat que la mascareta en interiors deixarà de ser obligatòria el pròxim 19 d'abril. Així doncs, l'executiu esperarà a després de Setmana Santa per donar llum verda a la mesura. L'obligació de dur-la es mantindrà en alguns espais com les residències d'avis, els hospitals i el transport públic.

Hospitals i centres de salut

Segons el Ministeri de Sanitat, seguint les recomanacions dels experts de la Ponència d’Alertes, l’ús de la mascareta continuarà sent obligatori per al personal sanitari, pacients i visitants dels centres de salut. Al seu torn, aquelles persones ingressades també hauran de mantenir aquesta mesura a les zones comunes dels hospitals.

Residències de gent gran

Com en el cas anterior, a causa de la vulnerabilitat de les persones grans que visquin i convisquin en aquests centres, l’obligatorietat de l’ús de la mascareta continuarà sent efectiva tant per al personal que treballi a les residències com per als visitants .

Transport públic

Pel que fa al transport públic, com que per les seves dimensions hi ha una seriosa dificultat per poder mantenir la distància d’1,5 metres entre persones, l’ús de la mascareta també continuarà sent obligatori.

A criteri de cadascú

Més enllà dels llocs esmentats fins ara, hi ha altres recintes en què l’Executiu deixarà a criteri de la responsabilitat individual mantenir o no l’ús d’aquesta última mesura. D’una banda, ubicacions com la restauració, els cines i les discoteques deixaran que els clients decideixin si portar la mascareta posada, sempre atenent a possibles símptomes del virus que puguin presentar.

Al seu torn, llocs de treball com ara oficines i indústries s’acolliran a les recomanacions dels serveis de prevenció de riscos laborals, que valoraran si l’ús del tapaboques és una restricció necessària en funció de les instal·lacions on convisquin els treballadors.

El cas de les aules

Finalment, als centres escolars només es recomanarà l’ús de la mascareta a professors i altres treballadors, a més d’alumnes que puguin ser vulnerables a factors de risc. La mínima transmissió entre els més joves i la influència negativa de la mascareta en la interacció social ha portat institucions com la Generalitat a reclamar de manera urgent la retirada d’aquesta restricció a les aules.