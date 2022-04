És l’estació de l’optimisme i el renaixement i, tanmateix, en un primer moment pot causar precisament tot al contrari: tristesa i poques ganes de fer res. La primavera provoca fatiga i desmotivació a una de cada deu persones. Els canvis que es produeixen en l’ambient, tant de llum com de temperatura, afecten el nostre cos que ho manifesta en forma de baix estat d’ànim i cansament inusual quan desenvolupem aquelles activitats que marquen el nostre dia a dia, fins i tot les més senzilles i que no requereixen cap tipus d’esforç.

¿A què es deu?

Davant el canvi d’estació, el nostre cos ha d’adaptar-se a les noves condicions de lluminositat i de temperatura, i a això s’hi han d’afegir canvis en la humitat i la pressió atmosfèrica, l’eclosió de la vegetació… A més de l’arribada de la primavera, també hem d’afrontar el canvi horari, que suposa dormir una hora menys, desplaçar l’horari dels àpats, de la feina i altres activitats, i tot unit comporta el malestar anímic.

L’augment de la temperatura en una època en la qual encara no s’ha realitzat el canvi d’armari i es porta roba hivernal també pot sumar. Tot això sembla contribuir a una disminució de les endorfines, l’anomenada hormona de la felicitat, que fa que el nostre ànim decaigui i ens sentim gairebé sense forces físiques i psíquiques. La situació actual i la sobrecàrrega laboral també podrien estar al darrere d’una dificultat més gran per adaptar-se a la nova estació.

L’astènia primaveral es manifesta amb símptomes com una sensació de tristesa sense motiu justificat, to vital baix, falta de memòria, mal de cap, trastorns del son (somnolència diürna, una gran necessitat de descans) dificultat de concentració, atordiment, irritabilitat, falta de gana, pesadesa articular... Això no obstant, la medicina clàssica no reconeix aquest quadre clínic i assegura que els símptomes que s’associen a l’astènia primaveral poden deure’s a altres malalties que es manifesten de forma subclínica i que, per tant, el pacient no sap que les pateix, com ara trastorns respiratoris i al·lèrgies. Per això és recomanable que si la situació dura més del que es considera normal, entre 15 i 20 dies, es visiti el metge.

¿Què podem fer?

Es tracta d’una situació normal: l’organisme ha d’adaptar-se als canvis i necessita un temps per fer-ho. Encara que aquesta sensació de baixada i falta d’energia desapareixeran per si mateixes en qüestió de dies o setmanes, és recomanable mantenir uns hàbits de vida saludables, no deixar-se portar per l’apatia i fomentar activitats suaus i exercici moderat que motivin i estimulin. Encara que el bon temps animi a allargar el dia, s’aconsella portar un horari regular de son i àpats.

Un dels millors aliats per recuperar l’energia i el bon ànim és una dieta sana i equilibrada, rica en verdures, fruites i cereals. S’aconsella començar el dia amb un bon esmorzar i acabar-lo amb un sopar lleuger. Els cereals aportaran grans dosis d’hidrats de carboni i àcid fòlic, necessaris per poder fer front a les situacions quotidianes, ja que són la principal font d’energia i bon funcionament de l’organisme.

Al contrari, no és recomanable prendre massa greixos o calories, ja que alenteixen la digestió i propicien un estat de letargia que ens manté més apàtics i distrets. El mateix passa amb els hidrats procedents de sucres refinats. Són una aportació d’energia de mala qualitat, ja que en absorbir-se ràpidament fan que s’augmentin els nivells de glucosa en sang, produint un efecte rebot que ens augmenta l’energia per ràpidament produir l’efecte contrari de calma, gens recomanat en estats d’astènia.

A vegades, l’aportació d’una dieta variada no és suficient, i és necessària una aportació vitamínica o mineral complementària. Però en cap cas, els suplements vitamínics i de minerals poden transformar una dieta poc equilibrada en saludable. És fonamental mantenir-se actiu i, per això, l’esport i l’alimentació han de jugar un paper important, ja que l’astènia no només té efectes a nivell físic, sinó que també afecta l’estat d’ànim i per això s’ha de procurar buscar emocions noves i agradables.

Per mantenir l’energia en el millor nivell també és important mantenir-se ben hidratat bevent abundants líquids i realitzar activitat física, moderada i regular, cada dia. Per exemple, una caminada de 30 minuts a l’aire lliure a una hora en què el sol encara no cremi per poder absorbir tota la seva vitalitat. També és crucial respectar les hores de son i dormir prou, per això s’evitarà l’esport intens durant les hores prèvies a ficar-se al llit perquè poden dificultar el son i es respectarà l’obligada “desconnexió” al final del dia: res de mòbils o ordinadors almenys dues hores abans d’anar-se’n a dormir.