El dia 18 d’abril de 2022 la nova Clínica Girona, situada a l’entrada sud de la ciutat, al carrer Barcelona 206, ja serà totalment operativa. El trasllat a la nova seu està previst pels dies de setmana Santa, aprofitant que baixa l’activitat assistencial, i el matí del dia 18 es farà el trasllat dels malalts que hi hagi ingressats al centre hospitalari.

Segons afirma Carles Espígol, gerent de Clínica Girona: «Els dies de Setmana Santa a la clínica vella només atendrem urgències i parts, amb els serveis accessoris com els de radiologia o analítiques, que es necessiten per les urgències. Però a partir del dia 18 tot això ja ho traslladaríem. I la previsió és que els pacients que estiguin ingressats el dia 18, al matí a primera hora, siguin traslladats amb un dispositiu especial que hem muntat amb el Consorci del Transport Sanitari, que mobilitzarà totes les ambulàncies que calguin».

«No hem volgut córrer», afirma Carles Espígol: «Hem volgut assegurar l’acabament de l’obra i tenir el temps suficient per provar tots els equipaments. El personal de la Clínica ja hi està anant a la nova des de començaments de març, per preparar-ho tot de cara al trasllat que, ara sí, serà per Setmana Santa. I ho podem assegurar perquè ara depenem de nosaltres mateixos, un cop l’obra ja és totalment acabada».

Pel gerent de Clínica Girona «amb aquestes noves instal·lacions les ciutadanes i ciutadans de les comarques gironines guanyen un gran centre sanitari, un hospital modern, absolutament accessible, confortable i eficient, amb el personal de sempre i amb el tracte més humà, que ens caracteritza, i que a més a més disposa de la tecnologia més innovadora per fer present a Girona la medicina del futur».

El gerent també subratlla que aquesta gran infraestructura ha dignificat l’entrada sud de la ciutat. «Tots els veïns amb els que hem pogut parlar estan molt satisfets i molt contents de tenir la nova Clínica Girona al seu voltant, per ella en sí mateixa, i perquè han vist com l’entorn s’està transformant amb l’obertura de nous locals comercials que aporten una nova vitalitat a la zona».

La nova Clínica Girona és un projecte arquitectònic de PMMT arquitectes i els treballs de construcció han estat obra de la UTE liderada per Construccions Rubau, juntament amb Agefred. La direcció de l’execució de l’obra i el control de qualitat i la seguretat i salut ha anat a càrrec de l’empresa d’arquitectura tècnica AT2.

La nova Clínica Girona, ubicada a la Ctra. de Barcelona 206, triplica la superfície actual (passa de 13.000 M a 41.000 M). L’obra, construïda sota criteris de màxima sostenibilitat, té un pressupost d’uns 65 milions d’euros.