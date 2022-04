Un estudi recent que inclou investigadors de l’Escola de Salut Pública de la Universitat Texas A&M (Estats Units) ha estudiat la correlació entre l’energia mental, la fatiga mental, l’energia física, la fatiga física i el microbioma intestinal. En la seva investigació han trobat que pot haver-hi una mica de veritat en la vella dita que «ets el que menges».

En l’estudi van observar que els bacteris i el metaboloma estan associats amb l’energia mental o física, mentre que els bacteris associats amb la inflamació estan associats amb la fatiga mental o física. I per tant si el que es menja afecta el microbioma d’una persona, en conseqüència afectarà el seu estat d’ànim, i de fet l’estudi suggereix que hi ha diferents bacteris i metabolomes associats amb cada tret de personalitat.

«Això reforça molts dels conceptes de salut pública relacionats amb la nutrició i la salut. El microbioma intestinal pot estar influint en la seva forma de ser, no només en la forma actual. Aquestes troballes són més suggerents que definitives, però han contribuït a la nostra comprensió del que pot fer la salut intestinal i com fa sentir les persones», assenyala Matthew Lee Smith, professor associat del Departament de Salut Ambiental i Ocupacional i un dels investigadors de l’estudi.

«El que menges determina els bacteris i el microbioma al teu intestí. Amb aquest estudi, hem establert un vincle exploratori entre el microbioma d’una persona i el seu estat d’ànim», explica Ali Boolani, professora associada al Departament de Fisioteràpia de la Universitat de Clarkson i autora principal de l’estudi.

La fatiga és un problema conegut que contribueix al baix rendiment laboral i escolar i pot atribuir-se a moltes malalties i trastorns entre els adults de mitjana edat i grans, però és un problema poc conegut, la majoria de vegades s’atribueix a la manca d’energia. Tot i això, l’evidència més recent ha demostrat que tots dos no estan tan connectats, com se’ns havia fet creure anteriorment. El cansament i l’energia són estats diferents, no necessàriament oposats entre si.

Una àrea que s’ha demostrat que contribueix al cansament és la nutrició, o la manca d’aquesta. El menjar és la font d’energia més gran per a les persones i una dieta saludable pot ajudar a combatre alguns dels perills associats amb el cansament. Tot i això, no és l’únic factor.

L’equip de recerca, que va publicar l’estudi a Nutrients, va estudiar un subconjunt d’individus d’un estudi més ampli que va investigar el microbioma intestinal. Els participants van completar una breu enquesta que es va fer servir per identificar possibles correlacions entre la microbiota intestinal i l’energia i la fatiga mental i física.

Van descobrir que els quatre trets, l’energia mental, la fatiga mental, l’energia física, la fatiga física, tenen perfils de bacteris intestinals únics, però superposats, cosa que suggereix la necessitat d’explorar més a fons el paper de la microbiota intestinal per comprendre les sensacions d’energia i fatiga de llarga data.

«Sabem que l’energia i la fatiga es poden veure influenciades per moltes coses, com el que es menja, l’activitat física, la son, les afeccions cròniques o els medicaments que pren per a aquestes afeccions. Comprendre com la nutrició i la desnutrició estan relacionades amb la fatiga i l’energia és important perquè les caigudes, la fatiga crònica i la manca d’energia poden disminuir la salut i la qualitat de vida dels adults grans que viuen amb malalties cròniques», adverteix Smith.