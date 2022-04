L’equip científic de la Universitat Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla dirigit pel doctor José Antonio Sánchez Alcázar ha publicat un estudi a la revista internacional Frontiers in Pharmacology que demostra com les alteracions patològiques en sis mutacions que causen la malaltia mitocondrial poden ser corregides per activadors de la UPR, un mecanisme que protegeix el mitocondri.

Amb aquesta investigació, que s’emmarca en el Projecte Mitocure, centrat en la medicina de precisió personalitzada en les malalties mitocondrials, es fa un pas més en la recerca de solucions terapèutiques d’aquest tipus de malalties, que abasten un ampli espectre de trastorns musculars i neurodegeneratius, crònics i progressius, causades per mutacions a l’ADN nuclear o mitocondrial (mtDNA), la majoria de les quals no tenen tractament eficaç. Estudis recents han proposat la modulació de vies compensatòries cel·lulars com la mitofàgia, l’activació de la proteïna quinasa activada per AMP (AMPK) o la resposta a proteïnes mal plegades al mitocondri (UPRmt) com a nous enfocaments terapèutics per al tractament d’aquestes patologies. La investigació publicada se centra en aquesta darrera opció. Quan els mitocondris veuen danyada la seva forma i la seva funció es veu afectada, es produeix un procés que els repara i beneficia la supervivència cel·lular. La UPRmt és, doncs, una via compensatòria intracel·lular.