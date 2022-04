El consum d’uns certs aliments, el tabac, una incorrecta higiene bucal o diverses malalties són algunes de les causes que provoquen que les nostres dents vagin enfosquint-se amb el transcurs dels anys. Afortunadament en l’actualitat, existeix un tractament per a solucionar aquest problema, és l’emblanquiment dental.

L’emblanquiment dental és un tractament odontològic totalment indolor que consistent a eliminar les taques de les dents i aclarir el seu color, donant-los un to més blanc i brillant. És un procés que ha de realitzar-se sempre sota supervisió d’un dentista i en unes instal·lacions adequades.

Aquest procés pot costar a escala orientativa entre 200 i 500 euros i el seu objectiu no és només aconseguir un somriure blanc i radiant, sinó també augmentar l’autoestima i la confiança.

Els resultats d’aquest tractament poden durar entre sis mesos i tres anys, depenent de la qualitat del nostre esmalt i de la higiene que duguem a terme.

Hi ha tres grans grups d’emblanquiments, segons es tracti de blanquejar les dents vitals o les que no ho són. Aquests serien:

L’emblanquiment per foto activació, que es realitza dins de la clínica i consisteix a aplicar un gel blanquejador una vegada protegides les genives, el qual s’activa mitjançant un llum led.

L’emblanquiment en domicili, sempre sota supervisió del dentista, en el qual es col·loca una fèrula amb gel durant el temps marcat pel facultatiu.

L’emblanquiment mixt, que combina totes dues tècniques.

En l’actualitat aquest tractament té molt bons resultats, però, no obstant això, com en tot hi ha algunes contraindicacions com quan hi ha existència de càries (la qual ha de tractar-se amb antelació), problemes gingivals o sensibilitat dental.

Tampoc és aconsellable efectuar-ho en menors de divuit anys (perquè encara les dents es troben en període de formació), en dones embarassades o quan existeixen ponts o dents postisses.

També està contraindicada la utilització de blanquejadors que estan a la venda en el mercat i que no són prescrits per especialistes, pels riscos que poden ocasionar per a la nostra salut.

D’altra banda,

Segons els resultats d’alguns estudis, ja sabem que el somriure no sols comporta un benefici estètic, sinó que a més allibera endorfines, actua d’analgèsic natural i alleuja l’estrès, entre altres moltes coses.

En l’àmbit social també afavoreix les interrelacions personals, facilita la comunicació i projecta una bona imatge i una seguretat en si mateix de cara als altres. Però aquests no són els únics avantatges de somriure, sinó que a més, ens aporta altres beneficis com ara: