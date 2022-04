La Regió Sanitària de Girona compta amb un 90% dels equips d’atenció primària en què les infermeres ja ofereixen prescripció mèdica. Això vol dir que els professionals d’infermeria estan acreditats i tenen una signatura electrònica que els permet fer receptes electròniques. En poc més d’un any de s de la seva implementació ha s’han fet 21.120 receptes. La majoria d’elles son per productes sanitaris (un 67,9%), seguit d’analgèsics (20,4%) i d’antiinflamatoris (5,4%). Entre la seva posada en funcionament fins al 31 de desembre el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona ha acreditat 627 professionals perquè puguin fer prescripcions.

Nou de cada deu equips d’atenció primària de Girona compten amb un professional d’infermeria que pot fer receptes electròniques. Fa poc més d’un any es permetia que les infermeres poguessin fer determinades receptes als usuaris per tal d’agilitzar tràmits i reduir les esperes dels pacients. Per fer-ho, calia rebre una acreditació per part del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers. Es tracta d’un procés llarg i complex que s’ha anat desplegant de forma progressiva a tot el país. El principal requisit és tenir més d’un any d’experiència professional i si aquest no es compleix, es pot fer una formació específica. Una vegada s’acredita un professional com a prescriptor, rep una signatura digital pròpia que li permet fer determinades receptes.

A la Regió Sanitària de Girona ja hi ha 627 professionals acreditats i per això el 90% dels equips d’atenció primària ofereixen aquest servei. Les prescripcions més habituals que fan les infermeres estan relacionades amb els productes sanitaris (un 67,9%). També recepten analgèsics (20,4%), antiinflamatoris (5,4%), antidiarreics i antiinfecciosos intestinals (2,2%) i productes per a la tos (1,5%). A part d’aquests medicaments i productes més receptats, les infermeres poden fer prescripcions de protectors gàstrics, vitamines o suplements minerals. Al llarg del primer any de funcionament d’aquesta mesura, les infermeres han signat 21.120 receptes en tota la demarcació de Girona. La majoria d’elles (el 99%) son de treballadors de l’atenció primària, mentre que l’1% restant son infermeres de l’hospital Josep Trueta de Girona.

L’objectiu que aquests professionals sanitaris puguin emetre receptes digitals és agilitzar determinats processos burocràtics, ja que fins ara els pacients havien de demanar hora amb el metge de capçalera per aconseguir aquestes receptes. Això generava llistes d’espera i duplicitat de visites. Per equips, les infermeres amb més prescripcions són les de Figueres amb 2.374 receptes. En segon lloc hi ha els professionals de Can Gibert del Pla de Girona, amb 1.743 i l’equip de Roses amb 1.329.