Una recerca de l’IRBLleida, l’Inefc i Andòmeda Fundació, amb el suport de la Diputació de Lleida, ha identificat un biomarcador que permet diagnosticar amb un 90% d’encert les persones que pateixen la síndrome de la fatiga crònica, una malaltia que pot afectar uns 4.000 lleidatans. Els pacients se sotmeten a una prova d’esforç i, a partir de les dades obtingudes en la fase intermèdia aeròbica-aneròbica, els investigadors poden veure l’aprofitament que fan de l’oxigen i determinar si pateixen o no aquesta malaltia. L’estudi, que porta per nom «L’aprofitament d’oxigen com a biomarcador de cribratge per al diagnòstic de la síndrome de la fatiga crònica», es publicarà pròximament la revista Apunts. Medicina de l’Esport.

L’estudi ha demostrat, després de la valoració de diferents variables, l’alt nivell d’efectivitat del biomarcador per diagnosticar la síndrome de la fatiga crònica. La recerca l’han liderat el metge del Centre de Medicina de l’Esport de Lleida Fernando Pifarré i el reumatòleg de la direcció clínica de l’aparell locomotor, secció de Reumatologia i Síndromes de Sensibilització Central de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, Lluís Rosselló, i els resultats es van donar a conèixer dilluns a la Diputació de Lleida. Segons es desprèn de les conclusions de l’estudi, i tal com va explicar Fernando Pifarré, l’ús d’aquest biomarcador de cribratge té un factor predictiu superior al 90%. A partir d’una prova d’esforç, similar a la utilitzada per avaluar l’estat dels esportistes d’elit, es valida el percentatge mitjà d’oxigen en una persona en la fase intermèdia aeròbica-anaeròbica i el resultats obtinguts permeten identificar si el pacient pateix una disminució de la funció mitocòndria en la provisió d’energia, a partir del model desenvolupat pels investigadors lleidatans. «Ara disposem d’un paràmetre biològic d’una fórmula i, si es continua investigant, en un futur ja tindrem una prova de laboratori com si fos una anàlisi de sang o una radiografia que diu si una persona presenta una alteració dels metabòlits i presenta dificultat en la fase aeròbica-anaeròbica», va explicar Pifarré. «És una eina molt potent per començar a afiliar aquests pacients però a través de proves objectives», va destacar. Aquesta recerca obre la porta a noves estratègies terapèutiques, ja que l’exercici supervisat es mostra com el millor tractament per a la fatiga crònica.