NOVES PERSPECTIVES EN EL REJOVENIMENT DE LA MIRADA

En els darreres dos anys i amb l’aparició de l’ús de les mascaretes hem presenciat tot un «boom» en la demanda de tractaments mèdics per embellir la zona periocular.

La pell de les parpelles té unes peculiaritats específiques i no pot ser tractada com la pell de qualsevol altra part del cos. La funció principal de les parpelles és la de protegir l’ull i la visió. És per aquest motiu que des de l’Institut Oftalmològic de Clínica Girona enfoquem la millora estètica de l’àrea periocular centrats en la cura de la visió i la salut ocular del pacient.

El ventall d’opcions que tenim per tractar i prevenir l’envelliment de l’àrea periocular és molt ampli. Des de l’ús de productes cosmètics adequats, tractaments mèdic-estètics com la mesoteràpia, la toxina botulínica o l’àcid hialurònic, tractaments amb làsers o llum polsada intensa (IPL) i acabant per la cirurgia en casos més avançats. Però cada pacient és únic, per això cal valorar les necessitats i la demanda de cadascú de forma individual a l’hora de plantejar un tractament.

En general en pacients més joves, quan consulten per primera vegada al voltant dels 30-40 anys, la principal demanda sol ser la millora de les arrugues d’expressió o del solc de la ullera. En aquests casos pot ser adequat començar a prevenir els primers signes de l’envelliment de la zona amb infiltracions de toxina botulínica o d’àcid hialurònic.

La toxina botulínica (més coneguda com a «bòtox») és un fàrmac utilitzat en medicina des de fa molts anys de forma segura en altres especialitats fora de l’oftalmologia o la medicina estètica com la urologia, la neurologia o la cirurgia maxil·lofacial. La seva principal funció és la de relaxar la musculatura en la qual s’infiltra de forma reversible. Les infiltracions de toxina botulínica al terç superior de la cara permeten atenuar i prevenir la formació d’arrugues d’expressió mantenint l’expressió natural del pacient.

L’àcid hialurònic, d’altra banda, és una molècula present de forma natural a la pell que té la capacitat de retenir aigua. Donat que és un material biocompatible i degradable, les infiltracions amb àcid hialurònic ofereixen múltiples avantatges respecte a altres materials que s’havien utilitzat anteriorment per fer infiltracions facials en medicina estètica. Aporten múltiples beneficis, des de millorar la qualitat i la hidratació de la pell, restaurar el volum perdut amb els anys, disminuir la flaccidesa, estimular la síntesi de col·lagen o corregir arrugues estàtiques. Els avenços en medicina estètica han permès que avui en dia disposem d’un gran ventall d’àcids hialurònics de diferents densitats i característiques, que juntament i amb la tècnica adequada, i l’imprescindible coneixement de l’anatomia facial ens permeten abordar la prevenció de l’envelliment d’una forma molt més precisa. Les infiltracions amb àcid hialurònic són sense dubte una de les millors eines de què disposem avui en dia per a la prevenció de l’envelliment a nivell facial.

La mesoteràpia també és una altra estratègia mínimament invasiva amb la que millorar la qualitat de la pell des de dins. La infiltració de manera superficial amb múltiples i petites injeccions de productes com vitamines, oligoelements, aminoàcids i també àcid hialurònic permeten augmentar la quantitat de col·lagen i elastina que produeix la pell i són una bona opció per disminuïr les arrugues fines de la zona periocular o millorar la pigmentació de la zona.

Els avenços en tecnologia ens ofereixen també dispositius per complementar els tractaments mèdics estètics de la zona periocular i facial. Un dels més utilitzats per la seva gran versatilitat a l’àrea periocular és la llum polsada intensa, també coneguda com a IPL. La llum polsada intensa no és més que un dispositiu que de forma externa i indolora aplica una font de llum i calor a diferents longituds d’ona sobre la pell.

En els darrers anys ha suposat una revolució per al tractament de patologies oculars com l’ull sec o la blefaritis. La IPL ha demostrat que millora el funcionament de les glàndules de Meibomi palpebrals, disminuint la inflamació a nivell de les parpelles i la superfície ocular i millorant el temps de permanència de la pel·lícula llagrimal sobre la superfície de l’ull. És una gran alternativa al tractament quirúrgic dels mussols i calazis, que no són més que la inflamació d’una d’aquestes glàndules de Meibomi de la parpella. Amb la IPL aconseguim disminuir la inflamació de les glàndules evitant el tractament quirúrgic d’aquesta patologia en moltes ocasions, amb el benefici que suposa pel pacient no haver de sotmetre’s a una intervenció. A més de les aplicacions que hem parlat a nivell oftalmològic, la IPL és molt útil en medicina estètica facial per al tractament del fotoenvelliment; ja que millora les arrugues fines de la pell i les taques solars, lesions vasculars, rosàcia o acne.

Finalment, la cirurgia és l’opció més adequada per aquells pacients en què l’envelliment periocular es troba en un estat més avançat. Amb el pas dels anys, l’herència genètica de cadascú, l’exposició solar i d’altres factors externs com la dieta, el tabac o l’estil de vida la zona periocular pot envellir en diferent mesura i de diferent forma. En alguns pacients la pell de les parpelles pot augmentar la seva laxitud i produir un descens de la parpella superior pel mateix pes de la pell que fins i tot pot arribar a afectar el camp visual en alguns casos, és el que es coneix com a dermatocalàsia. A vegades, hi ha pacients que també presenten una atròfia del múscul elevador de la parpella superior que ocasiona una ptosi de la parpella uni o bilateral i que també precisa reparació quirúrgica.

Les bosses de greix palpebrals són la manifestació del prolapse del greix que protegeix l’ull a dins de l’òrbita a causa de la laxitud dels lligaments de retenció com el septe orbitari que també es veuen afectats amb el pas dels anys. En tots aquests casos la millor opció és la una blefaroplàstia adaptada a les necessitats de cada pacient.