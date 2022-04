Amb l’arribada de la primavera, floreix amb força com cada any l’‘operació biquini’. I, amb ella, les dietes tornen a trastocar les rutines alimentàries de moltes persones: comptar calories, reduir les racions i restringir el consum de determinats aliments i nutrients es converteix en el ritual del dia a dia.

És una realitat que la clau principal i fonamental per tenir una bona salut és portar una alimentació sana, equilibrada i variada. Això no obstant, aquesta evidència pot ser portada a un extrem en el qual acaba girant-se en contra d’aquells que més preocupats estan per la seva alimentació i convertir-se en una obsessió que, lluny de beneficiar la seva salut, la perjudiqui. No només la física, sinó també la mental.

La necessitat de portar una dieta saludable i lliure de qualsevol tipus de nutrient considerat perjudicial per a l’organisme pot convertir-se en un trastorn obsessivocompulsiu que rep el nom d’ortorèxia.

Perillós com la bulímia

Una persona que pateix aquest trastorn es caracteritza per realitzar una dieta molt restrictiva, evitant al preu que sigui aliments que portin no només greixos o sucres, sinó també conservants, colorants o altres components que siguin insans.

L’ortorèxia és un trastorn que té molt en comú amb altres com la bulímia o l’anorèxia. I també és igual de perillós, ja que aquesta obsessió pels aliments sans pot derivar en el contrari: greus problemes de salut per carències de nutrients essencials, al prescindir de greixos saludables, per exemple, que aporten vitamines essencials com la vitamina D i el dèficit de la qual debilita el sistema immunitari. “Aquest trastorn sol derivar en pèrdues de pes molt ràpides i pronunciades, falta d’energia i fatiga (fins i tot pel que determina el temps de planificar i organitzar la seva dieta) i més facilitat per patir lesions, unit a excessiu esport sense estar ben nodrits”, afirma la nutricionista Verónica Velasco, de Sanitas.

Fins i tot, en casos molt extrems i prolongats en el temps, l’ortorèxia ha derivat en problemes de salut que han requerit intervencions d’urgència. “Existeixen casos en els quals el subjecte s’acaba desmaiant i s’han de realitzar tractaments d’hidratació controlada per regular els nivells d’ions o implantar sondes nasogàstriques d’alimentació o gastrostomies endoscòpiques percutànies”, explica la doctora Cecilia Sanz García, especialista en Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Sanitas la Moraleja.

Símptomes de l’ortorèxia

Aquesta alimentació restrictiva tindrà el seu reflex en altres comportaments que buscaran millorar la salut de forma obsessiva. Els més significatius són:

• Pla estricte. Les persones amb ortorèxia dediquen més de tres hores al dia a pensar en la dieta.

• Ritual de control. Organitzen els àpats de forma rígida i tenen la necessitat de controlar la composició del plat, la porció i la combinació entre els ingredients.

• Sentiment de culpa. Aquest tipus de pacients experimenten una gran culpabilitat si se salten alguna de les seves exigències dietètiques.