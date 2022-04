A mesura que s’acosta el moment del part, és lògic que vagin sorgint-nos dubtes, inquietuds i que ens assaltin tota mena de pors. I encara que aquest estat, creix molt més en les mares primerenques, no hi ha excepcions, doncs cada embaràs i cada part és totalment diferent de l’anterior i sempre els nervis fan acte de presència. Per tant el millor que podem fer, és controlar-los i estar tan relaxada com sigui possible. Hi ha algunes pautes per a controlar-los en la seva majoria, que tenen molt a veure amb tenir-ho tot previst i preparat, però també, a minimitzar la durada del part i els dolors. Per a això:

Conversa amb la teva parella sobre les teves pors, així com sobre el repartiment de tasques, no sols durant tot l’embaràs, sinó també durant i després del part.

Consulta al teu ginecòleg i a la teva matrona tantes vegades com consideris necessàries. No et quedis amb cap dubte.

Fes la maleta amb temps per no oblidar res i no la deixis per a l’últim moment. Les darreres setmanes haurien de ser per concentrar-te i cuidar-te físicament i no per temes de logística o de preparatius. De tota manera, si arribat el moment et falta alguna cosa, no pateixis. Al teu bebè no li faltarà de res a l’hospital. Tenen bolquers i tot el que precisi. I sempre algun familiar podrà acostar-se a casa teva i recollir el que sigui necessari. Però no tan sols has d’ocupar-te de la bossa del nadó, prepara detingudament una per a tu i una per a la teva parella, perquè segurament voldrà quedar-se al teu costat tot el temps.

Tingues previst amb qui es quedaran els teus fills (encara de tenir més) o les teves mascostes durant l’estada a l’hospital. Si és possible, prepara una còpia de claus i entrega-li a un familiar o persona de confiança amb temps per si han d’anar a regar, cuidar animals o qualsevol altre problema que pugui sorgir.

Fes activitat física durant tot l’embaràs (tret que el tinguis contraindicat pel teu metge). Els estudis demostren que les persones que realitzen algun tipus d’exercici, tenen parts més curts. Els més adequats són: caminar uns 30 minuts diaris, natació, ioga i Pilates.

Assisteix si és possible a les classes prepart. Amb elles t’ensenyaran moltes tècniques i et sentiràs més segura a l’hora d’afrontar el part. A més en elles coneixeràs a moltes altres dones que estan passant pel mateix i amb les quals podràs compartir experiències. Escoltar altres opinions, ajuda, i molt.

Aprèn tècniques de relaxació i respiració.

Digues-li a la teva parella o a algun familiar proper que et faci un massatge relaxant.

Quan es vagi acostant el moment del part i amb les primeres contraccions, dona’t un bany en aigua calenta. Servirà per minimitzar les contraccions i relaxar tots els músculs.

Quan arribi per fi el moment, no tinguis por. Les dones estan preparades fisiològicament per al part. Demana l’epidural si ho consideres necessari. Per a tenir un fill avui en dia no és necessari sofrir, i no ets més o menys valenta per això. Només intenta relaxar-te i gaudir del moment tan meravellós que suposa portar una nova vida al món.