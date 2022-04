La Regió Sanitària de Girona compta actualment amb 9 centres hospitalaris públics i concertats que formen part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya i 5 unitats docents. Això permet atendre a una població de referència de 840.000 persones. Aquesta oferta mèdica converteix Girona en un territori molt interessant pels estudiants que volen fer el MIR i completar la seva formació acadèmica

La xarxa d’hospitals pivota sobre el centre de referència, que és l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Es tracta de l’únic hospital terciari de la regió que atén la patologia d’alta complexitat i coordina l’atenció de determinades especialitats que tenen un abast provincial, com l’atenció oncològica o els serveis d’endocrinologia o de cardiologia, entre d’altres.

Com a centre terciari, al Trueta el resident que hi faci la residència podrà endinsar-se en procediments d’alta complexitat i tindrà l’oportunitat d’aprendre a operar amb cirurgia robòtica en diferents especialitats. També s’hi realitzen procediments d’intervencionisme, a més de cardiologia d’alt nivell o imatge mèdica avançada. L’hospital de Girona disposa igualment d’unitats de cures intensives d’adults, post quirúrgiques, pediàtrica i neonatologia. A banda del Trueta, on el metge resident pot formar-se en 27 especialitats mèdiques i quirúrgiques diferents, els futurs metges residents també tenen la possibilitat d’especialitzar-se als hospitals Santa Caterina, Palamós -que compta amb una de les dues càmeres hiperbàriques que hi ha a Catalunya- i Figueres, on s’hi troba l’única unitat docent en Geriatria. Això converteix la demarcació gironina en un territori molt atractiu per a la formació de futurs metges. La Regió Sanitària de Girona compta també amb un centre específic per a la formació en psiquiatria que és una referència a nivell europeu, ubicat a Salt.

Pels que vulguin especialitzar-se en medicina familiar i comunitària, podran escollir entre 23 àrees bàsiques de salut on formar-se, amb rotacions als serveis d’urgències dels hospitals més propers.

Més enllà de l’assistència, també s’ofereix un futur en la recerca d’alt nivell a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona i un camp obert a la docència a la facultat de Medicina de la Universitat de Girona. La familiaritat del territori permet una atenció personalitzada, amb unes institucions pròximes. A més, des del col·legi de metges es faciliten beques per a la formació continuada amb la possibilitat de fer rotacions a l’estranger.