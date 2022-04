Les dents de tauró es donen quan apareixen les dents definitives sense que les dents de llet hagin caigut prèviament, el que origina una alineació doble com ocorre en el cas dels esquals, d’aquí el seu nom. Les causes per les quals apareixen aquestes dents de tauró poden ser vàries:

No hi ha suficient espai en la mandíbula

Les arrels de les dents de llet són molt fortes

Pel mateix creixement de la dent

Per causes genètiques

O per altres anomalies

Aquest fenomen afecta aproximadament a un 10% dels nens, i encara que no sol ser greu, sí que requereix la revisió per part d’un odontòleg que decidirà el millor tractament per al nen. Sovint hi ha tractaments de fàcil aplicació per solucionar aquests problemes en la fase infantil. Cal també perdre la por des de petits per anar al dentista.

La realitat és que la majoria de les vegades, les dents de llet acaben caient i les dents permanents sense trobar-se ja amb cap obstacle es van desplaçant a poc a poc fins a ocupar el seu lloc definitiu, per la qual cosa no solen requerir cap intervenció específica. Només en alguns casos, el dentista haurà d’extreure algunes peces temporals, reduir la grandària de les dents de llet o iniciar un tractament amb aparell odontològic.

Quan apareguin aquests tipus de dents, és molt recomanable fer una neteja bucal molt exhaustiva, ja que l’apinyament pot dificultar accedir a algunes zones de la boca. A més, també es força important no forçar la caiguda de la dent ni intentar treure-la per cap altre mitjà propi i que no estigui sota la supervisió d’un facultatiu.

D’altra banda, les llaminadures i sucs tenen dues coses dolentes: produeixen càries i aporten sucres en abundància amb les seves respectives calories, una de les causes de l’augment de l’obesitat infantil.

La càries és una malaltia infecciosa. Produïda sobretot per un microbi que es diu Estreptococ Mutans. Per a evitar que aquest bacteri es multipliqui i ataqui les dents o queixals hi ha dos fronts: la higiene dental i una sèrie de normes d’alimentació. Els especialistes recomanen prendre mesures des de ben petits ja que a la llarga les càries poden derivar en altres problemes més greus i amb l’edat van a més. Per aquest motiu, cal seguir unes pautes i tenir molta voluntat.

Els sucres de la dieta, sobretot la sacarosa (que és el sucre comú) fan que els bacteris produeixin àcids que descalcifiquen la dent apareixent la càries.

Això ocorre més: si l’aliment és enganxós, com les llaminadures i alguns caramels; en substàncies àcides com alguns sucs i refrescos i si es prenen a part dels menjars.

Durant els menjars es produeix més saliva i l’arrossegament que suposa el menjar en ser empassada fa que els sucres estiguin menys temps en contacte amb les dents. Entre hores, els sucres romanen més temps en la boca i per això són més nocius per a les peces dentals. A més, en els menjars sol haver-hi aliments amb greix i proteïnes que fan pujar el pH, és a dir, disminueixen l’acidesa dels menjars dificultant així l’agressió a l’esmalt dental.