Tan sols quatre de cada deu adults consumeixen almenys una fruita diàriament, i normalment solen ser fruites fàcils de menjar com pomes, peres, plàtans, mandarines, maduixes o kiwis.

Altres, com la pinya, s'han convertit en una de les grans oblidades a les llars espanyoles, tot i que és una de les fruites amb major nombre de minerals i vitamines i amb nombroses propietats que la converteixen en una de les més completes per a la nostra salut.

Aquests són els motius pels quals incloure sempre la pinya a la teva llista de la compra i convertir-la en una de les fruites que no pot faltar en el teu dia a dia. D'origen brasiler i amb el nom d'ananàs -que significa "fruita excel·lent"- és una fruita deliciosa i amb molts nutrients.

Sempre ha estat un símbol de luxe i hospitalitat, de fet, en les corts reials era una menja que es considerava signe de riquesa. Va ser descoberta per Cristòfor Colom a Amèrica i la va portar a Europa, on va triomfar entre la classe adinerada, ja que tenia un preu molt elevat. Donat el llarg trajecte que havia de recórrer, moltes vegades arribava podrida, per la qual cosa van intentar conrear-la a Europa, creant hivernacles que imitessin el clima tropical. La fascinació per la fruita era tal que va començar a plasmar-se en quadres, arquitectura, antiguitats, i fins i tot, regals per a la reialesa. A poc a poc aquesta fruita va augmentar la seva demanda, i amb ella, els preus es van fer més assequibles. Avui dia, es consumeix en qualsevol època de l'any.

Beneficis de la pinya

1· Regula el trànsit intestinal i millora les digestions

La pinya aporta fibra i aigua al nostre organisme, de fet, posseeix més d'un 85% d'aigua. A més, gràcies a la fibra que conté exerceix un paper fonamental en la funció del colon i estimula el trànsit intestinal, arrossegant toxines i ajudant a eliminar els greixos sobrants i, és important, també millora les digestions.

2 · És antimicrobiana i antiinflamatòria, a més de millorar la circulació sanguínia

Entre les seves múltiples propietats, està comprovada la seva mediació en processos inflamatoris i amb una important acció microbiana, és a dir, que protegeixen la nostra salut. A més, gràcies a un dels seus enzims, la bromelina, augmenta la fluïdesa de la sang i millora així la circulació sanguínia.

3· És antioxidant i afavoreix al correcte funcionament del sistema immunitari

La pinya és font de vitamina C, entre moltes de les seves funcions contribueix a protegir les cèl·lules enfront del mal oxidatiu; és a dir, prevé l'envelliment prematur de les cèl·lules. A més, posseeix vitamines A I E i hidrats de carboni d'absorció lenta.

4 · Aporta energia

La pinya posseeix minerals com el magnesi, el fòsfor i el ferro, però sobretot destaca la seva quantitat de iode, que transforma els aliments en energia.

5 · Ajuda en les dietes per baixar de pes pel seu poder diürètic

A més de millorar la digestió i regular el trànsit intestinal, pot ajudar a disminuir la inflor abdominal. També és saciant gràcies al seu contingut en fibra i ajuda a evitar la retenció de líquids. Té un baix contingut en calories gràcies al seu elevat contingut en aigua i un baix contingut en hidrats de carboni.

6 · Millora l'aspecte de la pell

La hidratació que obtenim quan mengem pinya fa que la pell estigui més elàstica i brillant. A més, en ser font de vitamina C, contribueix a la formació normal de col·lagen per al funcionament normal de la pell. En cosmètica és molt utilitzada com ingredient per afavorir els processos de cicatrització, ajudar a sanar les úlceres de la pell i en tractaments per a l'acne.