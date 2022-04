El daltonisme és un defecte genètic en els gens encarregats de produir els pigments dels cons dels ulls, i consisteix bàsicament a no ser capaç de distingir algunes tonalitats de colors, que generalment són el vermell i el verd, encara que no els únics. L’origen d’aquest trastorn (que no malaltia) es troba en el cromosoma X, i la seva transmissió va molt lligada al sexe, sent més freqüent en homes i gairebé inexistent en dones (tan sols el 0,5% de la població amb daltonisme és del sexe femení).

El daltonisme és hereditari i resulta curiós el fet que la majoria de persones no saben ni tan sols que el pateixen. Per a detectar-ho, existeixen tests específics com el d’Ishihara, el de Farnsworth o l’Anomaloscòpic. Existeixen quatre tipus de daltonisme: Monocromàtic: es veu un sol color, encara que en diferents tonalitats.

Dicromàtic: existeix absència de percepció del vermell, el verd o el blau.

Acromàtic: no es distingeix cap color. La visió és en blanc i negre.

Tricromàtic anòmal: es produeix alteració dels colors. És el cas més freqüent. No existeix cap tractament per al daltonisme, i encara que es pot emportar una vida completament normal, pot afectar la conducció o per al desenvolupament d’algunes professions en les quals s’exigeix una visió molt precisa, com pot ser el cas d’electricistes, pintors, arquitectes, cosmetòlegs, etc.