La immensa majoria dels contagis de covid-19 que ara mateix s’estan produint a Espanya i en gran part d’Europa són fruit de l’expansió de la variant òmicron. Aquesta soca del coronavirus, detectada el novembre passat, ha causat una allau inèdita d’infeccions de coronavirus en tot el món. De moment, tot apunta que els símptomes provocats per aquesta variant són menys greus que els de les variants anteriors. Però, ¿què sabem de la seva durada? ¿Tarden més o menys a aparèixer? ¿Desapareixen més aviat del que fins ara estàvem acostumats? No hi ha una resposta universal per respondre a aquestes incògnites, ja que la infecció varia segons la persona, però en general tot apunta que òmicron infecta més ràpidament que les altres variants i els seus símptomes desapareixen abans de l’habitual.

Segons apunten diversos estudis realitzats fins ara, òmicron és la variant de coronavirus amb el menor període d’incubació. Si la variant original de la covid-19 tardava entre cinc i sis dies a mostrar símptomes i delta en tardava fins a quatre, en el cas d’òmicron sembla que els símptomes poden tardar només tres dies a aparèixer (per això mateix, en el cas d’aquesta variant, s’aconsella realitzar tests de diagnòstic a partir del tercer o quart dia des del moment de la infecció). Tot i que, segons matisen les autoritats sanitàries, en alguns casos els símptomes poden tardar entre una i dues setmanes a aparèixer. La durada i la intensitat dels símptomes de l’òmicron depenen, entre altres coses, de l’estat de vacunació, l’edat i l’estat general de salut. Per norma general, en pacients ja vacunats i amb bon estat de salut, els símptomes d’òmicron duren uns quatre o cinc dies (tot i que, una vegada més, aquest pronòstic depèn de factors molt variables). Generalment, un pacient que ha contret la variant òmicron sol estar malalt aproximadament una setmana. Símptomes més comuns Els símptomes més comuns detectats en els infectats per aquesta variant inclouen tos, fatiga, congestió, dolor de coll i cefalea. Alguns dels símptomes més habituals en altres variants, com la falta de gust i d’olfacte, apareixen amb menys freqüència en pacients afectats per aquesta soca del coronavirus. Segons un estudi noruec publicat a la revista Eurosurveillance, els símptomes més freqüents són tos, congestió nasal i fatiga, que duren una mitjana de quatre dies. Els símptomes que duren tres dies són el mal de coll, esternuts i la falta de gana. També és freqüent el mal de cap, la febre, els problemes respiratoris, el dolor abdominal i el dolor muscular, que, en general, solen desaparèixer passats dos dies.