Ara que l'hivern ha quedat enrere no hi ha excusa per no sortir a fer una bona caminada i, ja de passada, cremar calories.

Si volem cremar més calories quan sortim a caminar hem de parar atenció a certs detalls. Comencem pel temps: seria millor caminar durant almenys 30 minuts, per així augmentar la temperatura corporal i cremar més greix. Una respiració correcta és de vital importància: si sincronitzem la nostra respiració amb el moviment hauríem de sentir menys esforç. Podem provar de marcar un ritme: per exemple, tres passos en cada inhalació i el mateix número en cada exhalació. D'aquesta manera també mantindrem una velocitat constant. Per controlar el nostre progrés podem comprar un podòmetre o descarregar-nos aplicacions per al nostre telèfon mòbil com Pedometer o Runtastic. Tampoc cal subestimar la posició dels braços: si mantens els colzes doblegats a 90 graus, obtindràs una major embranzida. D'aquesta manera, no tan sols cremes més calories, sinó que també es treballa la tonificació dels glutis. La qualitat del terra pel qual caminem també exerceix un paper important en el recompte de calories. Com més irregular sigui el terreny, major serà el desgast, per la qual cosa serà millor una pista de terra o una ruta amb pujades i baixades que no pas el monòton asfalt. Dit això, no oblidis calçar-te adequadament sempre que surtis a caminar o fer exercici.