Sens dubte és un recurs rejovenidor i el complement capaç de transformar qualsevol look. Temporada rere temporada, el serrell continua sent el rei, per això, seguim els consells d'Eduardo Sánchez, anima mater de Maison Eduardo Sánchez, per escollir el serrell que millor et quedi segons l'oval facial. Com afirma Eduardo Sánchez: «Serrell cortina, baby bangs, llargs i rotunds, de costat, per cabells arrissats..., són una constant, però compte! Les tendències capil·lars poden ser complicades d'adaptar a cada tipus de cabell i quan parlem de serrells, encara més, ja que aquest s'ha d'adaptar al mil·límetre i en moltes ocasions, no és possible». Com afirma el perruquer, el serrell no és apte per a tots els cabells. «Les persones que tenen el cabell molt arrissat, molt fi o amb poca densitat no han d'optar pel serrell. Tampoc les que tenen el front petit o molts remolins en el naixement del cabell».

Cada rostre exigeix un serrell L'elecció de qualsevol tallada de cabells hauria d'anar condicionada per l'oval facial, i el mateix passa amb els serrells, tal com explica el perruquer colombià establert a Madrid. Pren bona nota: Si és ovalat : Enhorabona! És, una vegada més, el tipus de rostre al qual millor li queden els serrells i si la textura capil·lar acompanya, es poden permetre pràcticament tot.

: Enhorabona! És, una vegada més, el tipus de rostre al qual millor li queden els serrells i si la textura capil·lar acompanya, es poden permetre pràcticament tot. Si és quadrat : Els serrells suaus i en capes complementen les formes de cara més angulars sense restar-li importància a la seva estructura òssia.

: Els serrells suaus i en capes complementen les formes de cara més angulars sense restar-li importància a la seva estructura òssia. Si és rodó : El secret és portar-lo llarg per allargar visualment els trets i sempre deixant part del front descobert. A més, és important capejar-lo i fer un suau desfilat, amb laterals més llargs per estilitzar les faccions tipus cortina. Un serrell lateral ampli és també una gran opció, i si vols allargar el teu rostre, demana al teu perruquer que te'l deixi una mica més llarg a les vores, així caurà just sota del pòmul.

: El secret és portar-lo llarg per allargar visualment els trets i sempre deixant part del front descobert. A més, és important capejar-lo i fer un suau desfilat, amb laterals més llargs per estilitzar les faccions tipus cortina. Un serrell lateral ampli és també una gran opció, i si vols allargar el teu rostre, demana al teu perruquer que te'l deixi una mica més llarg a les vores, així caurà just sota del pòmul. Si és allargat : El serrell és la millor opció per trencar la verticalitat del rostre, equilibrar-lo i harmonitzar-lo, donant un aspecte més ample. En aquest cas, res com apostar per un serrell abundant, espès i rotund. També pot ser un encert un serrell ultra recte, tallat fins i tot per sobre de les celles. És un look atrevit i amb molta personalitat.

: El serrell és la millor opció per trencar la verticalitat del rostre, equilibrar-lo i harmonitzar-lo, donant un aspecte més ample. En aquest cas, res com apostar per un serrell abundant, espès i rotund. També pot ser un encert un serrell ultra recte, tallat fins i tot per sobre de les celles. És un look atrevit i amb molta personalitat. Si té forma de cor : Un serrell cortina és també una gran opció, i més si es treballa molt texturitzat i desfilat. Però també poden quedar bé els serrells més pesats i voluminosos.

: Un serrell cortina és també una gran opció, i més si es treballa molt texturitzat i desfilat. Però també poden quedar bé els serrells més pesats i voluminosos. Si és angulós: Caldria fugir dels serrells massa quadrats i les línies rectes. Necessita algunes capes llargues que suportin el moviment al voltant del rostre i suavitzin els angles. Els afavoreixen serrells de capes molt llargues, que vagin des de sota les celles fins i a gairebé la mandíbula, aportant suavitat als contorns.