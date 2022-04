Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) ha descobert una manera per augmentar l'eficàcia de la radioteràpia en els casos de pacients amb metàstasi cerebral. Es tracta d'una simple analítica de sang que permet identificar les persones que són resistents a la radioteràpia abans de sotmetre's al tractament i s'ha trobat un fàrmac que ajuda a revertir la situació. Ara, ja s'ha començat a fer un assaig clínic multicèntric que ajudarà a validar aquest biomarcador a través de la Red Nacional de Metástasis Cerebral (RENACER). El projecte va rebre el finançament de 'La Marató de TV3' en l'edició del 2018 que estava destinada al càncer.

Les investigacions estimen que entre el 20 i el 40% dels pacients amb tumors sòlids desenvolupen metàstasi cerebral, un tipus de lesió que costa molt de tractar amb fàrmacs. El principal motiu és que la barrera hematoencefàlica és un obstacle per a l'entrada dels medicaments al cervell. Per aquest motiu la radioteràpia és un dels tractaments més utilitzats per a aquest tipus de metàstasi.

Malgrat tot, hi ha casos en què reapareixen tumors com a efectes secundaris d'aquesta radioteràpia i a vegades es converteixen en resistents a nous tractaments. Amb l'objectiu d'estudiar més amb profunditat aquesta resistència els investigadors de l'ICO a Girona i l'IDIBGI han portat a terme una investigació. El resultat és que s'ha trobat una via molecular implicada en l'aparició d'aquesta resistència i, en particular, la proteïna S1000A9, que funciona com a indicador de la sensibilitat a la radioteràpia. Com més presència d'aquesta proteïna, més resistència desenvolupa un pacient al tractament.

La presència d'aquesta proteïna es pot detectar en una analítica de sang. Aquest descobriment ha permès als investigadors recórrer a un fàrmac ja existent que serveix d'inhibidor de la proteïna. En assaigs clínics contra l'Alzheimer s'ha estat provant amb models animals com el fàrmac és capaç de travessar la barrera hematoencefàlica. Això permetria que el medicament permeti que les persones que tenen una alta presència d'aquesta proteïna, puguin rebre radioteràpia i responguin positivament al tractament.

Per l'oncòleg mèdic de l'ICO Girona, director científic del Grup OncoGir-PRO de l'IDIBGI i investigador col·laborador en l'estudi, Joaquim Bosch, "gràcies a aquesta troballa, amb el resultat d'una analítica en sang, podrem anticipar-nos i identificar aquells pacients que presenten metàtesi cerebrals resistents a la radioteràpia, i per tant, poder oferir-los tractaments molt més personalitzats en el futur". A l'estudi també hi ha participat els oncòlegs mèdics de l'ICO Girona i investigadors del Grup OncoGIR-PRO de l'IDIBGI, Èlia Sais, Alejandro Hernández i Eduard Teixidor.