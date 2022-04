Si entre les teves preocupacions està aprimar-te i cuidar la teva salut, ben segur que diàriament fas esforços per intentar baixar de pes. Sovint, realitzem accions rutinàries que, sense saber-ho, ens fan guanyar quilos. Per aquest motiu, t'expliquem alguns d'aquests hàbits que ens provoquen un augment de pes.

Menjar de manera distreta

És freqüent que mengem veient la televisió, llegint el diari o mirant el mòbil. Aquest hàbit pot tenir influència també en la bàscula. En aquest sentit, estudis científics han posat de manifest que quan es menja distret s'ingereix més quantitat d'aliments. A més, menjar sense parar atenció al plat també ens fa menys conscients de la mena d'aliments que ens emportem a la boca, fet que fa empobrir la nostra dieta.

Menjar de pressa

És habitual que a causa de les presses i l'estrès del dia a dia no dediquem al nostre menjar el temps que seria necessari. Així, en pocs minuts hem 'devorat' plats sencers. Aquesta rapidesa provoca que no masteguem bé, cosa que influeix també en el nostre metabolisme i el nostre pes. Estudis científics han demostrat que mastegar correctament provoca una major sensació de sacietat i disminueix la gana.

Fer servir plats grans

En la nostra lluita contra la bàscula, una bona opció pot passar per fer servir plats més petits. Encara que sigui inconscientment, quan usem plats grans ens servim més menjar del que ens convé. Si aquest fet passa diàriament, pot provocar un augment progressiu del nostre pes.

Aliments 'light'

Els aliments baixos en calories són una bona opció perquè, al mateix temps, solen una opció sana per al nostre organisme. Però s'ha de vigilar amb el fet que aquest tipus de productes són poc saciants i a vegades provoquen un efecte contrari i acabem menjant més quantitat.

Deixa el cotxe a casa

No és necessari sortir a córrer ni tancar-se al gimnàs durant hores. Per mantenir el pes a ratlla n'hi ha prou amb petits canvis com deixar el cotxe a casa i intentar, en la mesura que sigui possible caminar més, agafar la bicicleta... Hi ha estudis científics que demostren que es pot perdre pes només amb caminar 15 minuts després de cada menjar: deixa de banda el sofà i posa't en marxa, havent dinat és el que el teu cos necessita. Un altre d'aquests petits canvis, per exemple, és oblidar-nos de l'ascensor i optar per pujar caminant per les escales.

Dormir bé

El dèficit de son és un altre enemic si el nostre objectiu és perdre pes. Dormir correctament exerceix un paper molt important en el metabolisme energètic del nostre organisme, de manera que la falta de son provoca que mengem més aliments.