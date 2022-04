La Federació Espanyola de Pàrkinson va advertir dilluns, amb motiu del dia mundial de la malaltia, que entre el 15% i el 25% dels pacients amb Pàrkinson té algun familiar amb aquesta patologia. La Federació va explicar que malgrat aquesta prevalença, la major part dels casos de Pàrkinson són formes esporàdiques i no es deuen a una alteració genètica concreta. Actualment, segons estimacions de la Federació, a Espanya unes 160.000 persones conviuen amb la malaltia, que es manifesta majoritàriament entre els 50 i 60 anys, encara que no és una patologia exclusiva de l’envelliment, ja que un de cada cinc són menors de 50 anys.

Coincidint amb el dia mundial, l’OMS va detallar que es tracta del segon trastorn neurodegeneratiu més freqüent després de l’Alzheimer. A Espanya es diagnostiquen cada any 10.000 casos nous. Encara que el Pàrkinson no té un tractament, els neuròlegs busquen mantenir o allargar la funcionalitat del pacient el major temps possible.

Segons dades aportades per Metronic, empresa de tecnologia sanitària, l’estimulació cerebral profunda es consolida com una teràpia efectiva davant dels símptomes motors del Pàrkinson. Els tremolors són els més coneguts, si bé el 40% dels pacients no els desenvolupa. Amb l’estimulació cerebral profunda, més del 85% dels pacients amb Pàrkinson ha millorat la seva capacitat funcional, podent realitzar tasques quotidianes com menjar o vestir-se.