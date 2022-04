El grup de recerca Senyalització Cel·lular per Calci de l’IRBLleida i la Universitat de Lleida (UdL) ha descobert que uns fàrmacs utilitzats per a la hipertensió i per a afeccions cardíaques són eficaços per al tractament del glioblastoma, un tipus de càncer cerebral.

La professora de la UdL i investigadora Judit Herreros va explicar que «els fàrmacs mibefradil i NNC-55-0396 són coneguts com a potents bloquejadors de canals de calci tipus T i nosaltres i altres grups havíem demostrat que aquests compostos causen la mort de les cèl·lules cancerígenes com les del glioblastoma, un tumor cerebral per al qual hi ha poques opcions de tractament». Aquestes dades van fer que el mibefradil es provés en assajos clínics en pacients d’aquest tipus de càncer, que van confirmar la seguretat del fàrmac ja fos sol o en combinació amb el tractament estàndard.