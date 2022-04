El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha informat de l'existència d'una hepatitis d'origen desconegut i que afecta nens i nenes menors de 16 anys. A hores d'ara s'han detectat més d'una setantena de casos, la majoria el Regne Unit, i que com a símptomes més habituals presenten la icterícia –acolorament groc de la pell- i dolors gastrointestinals amb vòmits. L'ECDC ha compartit la informació amb totes les autoritats sanitàries en l'àmbit global per incrementar les precaucions i per determinar si hi ha quadres similars en altres països. A l'estat espanyol, el ministeri de Sanitat ha notificat tres casos en menors de set anys procedents de Madrid, l'Aragó i Castella i Lleó que evolucionen favorablement.

Segons ha detallat l'ECDC, cap dels virus comuns que provoquen hepatitis –els virus A, B, C, D i E- s'han detectat en aquests nous casos. Tot i que alguns dels infants hospitalitzats han donat positiu en covid-19 en altres tipus d'adenovirus, l'autoritat europea no hi veu una correlació directa. De la mateixa manera, les autoritats sanitàries britàniques descarten que la infecció estigui vinculada a la vacuna de la covid-19 o a antecedents de viatges. Per ara, el govern britànic aconsella que es mantinguin les mesures d'higiene habituals, tant respiratòries com de mans. Dels 74 casos al Regne Unit, 49 s'han detectat a Anglaterra, 13 a Escòcia i la resta a Gal·les i a Irlanda del Nord. La majoria es concentren en infants d'entre dos i cinc anys, alguns dels quals han hagut de ser atesos per especialistes en les unitats de tractament del fetge infantil. D'aquests, un petit percentatge han hagut de ser sotmesos a un trasplantament de fetge. A l'Estat, un dels tres casos detectats –el de la Comunitat de Madrid- també ha requerit un trasplantament de fetge, tot i que la conselleria de Sanitat ha informat que l'evolució de l'infant és positiva.