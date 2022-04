Una dona que portava postrada al llit més d’un any a causa d’una malaltia neurodegenerativa ha aconseguit aixecar-se i caminar gràcies a un implant electrònic que ha reactivat els nervis de la medul·la espinal.

El sistema ha estat desenvolupat per un equip de científics del centre de recerca NeuroRestore de Suïssa que dirigeix ​​Jocelyne Bloch, neurocirurgiana de l’Hospital Universitari de Lausana (CHUV), i per Grégoire Courtine, professor de neurociència de l’Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL).

L’implant s’havia utilitzat abans per tractar la pressió arterial baixa en pacients tetraplègics, però és la primera vegada que s’aplica a una persona amb una malaltia neurodegenerativa.

L’estudi, publicat a la revista The New England Journal of Medicine, explica que la pacient patia atròfia multisistèmica de tipus parkinsonià (AMS-P), una malaltia neurodegenerativa que afecta diverses parts del sistema nerviós, inclòs el sistema nerviós simpàtic. L’AMS-P provoca la pèrdua de les neurones simpàtiques que regulen la pressió arterial, que baixa dràsticament quan els pacients es troben en posició vertical -un problema conegut com a hipotensió ortostàtica- i pot ocasionar desmais. Aquests pacients són més propensos a caure, tenen limitada la seva capacitat per estar drets i caminar i pateixen una rebaixa important de la qualitat de vida, ja que han de romandre reclinats per no desmaiar-se.

Els investigadors van col·locar l’implant directament en la medul·la espinal de la pacient per reactivar les neurones que regulen la pressió sanguínia i evitar que perdés el coneixement en posar-se dreta.

L’implant, que consisteix en uns elèctrodes connectats a un generador d’impulsos elèctrics que es fa servir habitualment per tractar el dolor crònic, va millorar la capacitat de l’organisme per regular la pressió sanguínia i va permetre que la pacient estigués conscient en posició vertical i pogués fer la fisioteràpia.

Després d’estar postrada al llit durant divuit mesos, l’implant va permetre a la dona caminar fins a 250 metres. I, per a Bloch, aquest avenç obre el camí a importants avenços clínics en el tractament de malalties degeneratives. «Ja hem vist com aquest tipus de teràpia es pot aplicar a pacients amb una lesió medul·lar. Però ara podem explorar les aplicacions en el tractament de les deficiències derivades de la neurodegeneració», assenyala.

De fet, explica Courtine, «aquesta tecnologia estava inicialment pensada per a l’alleujament del dolor, no per a aquest tipus d’aplicacions», però en el futur «planegem desenvolupar un sistema dirigit específicament a la hipotensió ortostàtica» per ajudar les persones que pateixen aquest trastorn.