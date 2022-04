Una lesió medul·lar del seu pare va motivar al farmacèutic Pablo Bahlsen a investigar l'eficàcia del cànnabis terapèutic per combatre els problemes físics i mentals que segueixen a quedar-te prostrat en una cadira de rodes. «Ho va passar molt malament i juntament amb la meva mare, Mercedes, van viatjar a Hawaii per rebre tractaments de cannabinoides contra l'insuportable dolor que fins i tot li impedia dormir», relata Bahlsen, ferm defensor de les propietats medicinals del cànnabis, una planta que, segons Manuel Guzmán, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular en la Universitat Complutense de Madrid, el mateix inhibeix les nàusees en pacients sotmesos a quimioteràpia, que alleuja la rigidesa muscular de l'esclerosi múltiple a més de reduir el dolor en quadres crònics, augmentar l'apetit en pacients que perden pes, millorar la qualitat del somni i fins i tot combatre els estralls que provoca en la pell l'inexorable pas dels anys.

«Hem creat fórmules amb cànnabis per ajudar en les rutines de bellesa diària», explica Bahlsen en la presentació de la seva signatura de cosmètica Paia Botanicals, una de les moltes que proliferen al país amb aquesta mena de compost i que utilitzen els cannabinoides no psicoactius, sobretot el CBD, per elaborar cremes que ajuden a la regeneració cel·lular de la pell i al rejoveniment, en definitiva. El CBD o cannabidiol és el principi actiu no intoxicant de la marihuana o del cànem, l'escuder que evita els efectes menys desitjats del THC, l'actor principal d'aquestes plantes que pot produir episodis d'ansietat, psicosi i convulsions. «L'extracte de CBD l'importem d'Holanda, Suïssa i Anglaterra», revela resignat Pablo Bahlsen, sabedor que l'origen de gran quantitat d'aquesta pols de cànnabis que compra és espanyol, «un dels millors del món», assegura Manuel Guzmán, però amb escasses llicències de cultiu.

«Ho paguem cent vegades més car», lamenta Bahlsen, perquè, encara que es produeix aquí, ho transformen en pols fos en haver poquíssimes empreses autoritzades pel Govern per a la comercialització i manipulació del cànnabis. Aquesta pols importada «la dissolem en oli de llavors de cànem, molt ric en omegues 3 i 6 per combatre els èczemes, i en un untuós llard de karité» per elaborar les emulsions seboreguladores que, garanteix Bahlsen, afavoreixen la lluminositat de la pell, redueixen les inflamacions, li aporten elasticitat i limiten la divisió cel·lular vinculada a la vellesa.

«El que els diu el CBD a les cèl·lules de la pell és que es calmin, que actuïn amb més tranquil·litat», argumenta el farmacèutic mentre mostra una hidratant facial amb la qual promet disminuir l'excés de producció de sèu en les pells propenses a l'acne. «La hidratant antiedat conté també àcid hialurònic, àloe vera i vitamina E» per disminuir les arrugues i il·luminar la pell opaca. L'oli de CBD té propietats antioxidants i antiinflamatòries que ajuden a disminuir les petjades del pas dels anys, prossegueix el farmacèutic abans d'explicar que la decrepitud de la pell de les persones, com en la de les plantes, es produeix principalment a causa de la deshidratació.

Els olis de llavor de cànem amb CBD apareixen en tres tipus de concentracions. La més baixa, de 500 mil·ligrams de CBD, intensifica la hidratació de la pell; la que té 1.000 mil·ligrams mitiga les rojors i la de 2.000 mil·ligrams, amb tocoferols naturals replets de vitamina E, retorna la fermesa al rostre. «Hem creat una línia cosmètica amb cremes facials antiedat, hidratants amb un 0,10% de CBD, una d'elles amb mel, revitalitzant i antiarrugues, locions corporals, bàlsams labials, olis per a massatges, tant íntims com terapèutics, sèrums i màscares», celebra Pablo Bahlsen en la seva nova botiga d'Echegaray, 9, en el cèntric Barrio de Las Letras de Madrid, un espai batejat com Paia en honor a la població hawaiana de Maui on el seu pare va aconseguir recuperar-se de la seva prostració amb l'ajuda de l'oli de cànnabis.