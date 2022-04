L’Spice Girl Victoria Beckham va fer 48 anys i va decidir celebrar-ho amb una gran festa. Des de sempre, és sabut que la dona de l’exfutbolista David Beckham segueix una dieta molt estricta. De fet, quan l’anglès jugava al Reial Madrid, es rumorejava que la cantant volia deixar la capital madrilenya per la flaire d'all que desprenia.

Per això, un dels aspectes més rellevants i amb més intriga del seu aniversari va ser el menú escollit per a la festa. Els assistents a la festa es van poder delectar per catorze elaboracions culinàries que Victoria Beckham va posar a disposició durant la celebració del seu 48è aniversari.

Primers

Edamame

Hamachi: extra de ponzu i de gingebre.

Baked Crab: pebrots del “piquillo”, alvocat i shibazuke.

Nigiri.

Segons

Noodle de sesam i blat negre: miso, cogombrets, edamame i cacahuet.

Escalopa Hokkaido: yuzu i chili fresno.

Costella Wagyu: gochujang.

Lobster Kamikaze: caviar, miso de yuzu i allioli.

Tercers