El pastís de formatge s'ha convertit darrerament en les postres predilectes de molta gent. Molts són els restaurants que han inclòs aquesta delícia a la seva carta perquè els comensals puguin delectar-se i llepar-se els dits. La recepta original conté crema de formatge, un trinxat de galetes que serveix com a base i sucre; això no obstant, són molts els cuiners que han optat per donar-li el seu toc personal.

En aquesta notícia et presentem una alternativa saludable i amb xocolata blanca perquè tots aquells i aquelles amants dels esports puguin caure a la temptació sense tenir, després, remordiments. Ingredients per a la base de 15 cm. 60 grams de civada integral. 60 grams de dàtils desossats. Ingredients pel farcit 350 grams de formatge crema light. 200 grams de xocolata blanca sense sucres afegits. 3 ous. Passos a seguir Preescalfar el forn a 180º graus amb calor a dalt i a baix. Triturar flocs de civada amb dàtils desossats fins a formar una barreja enganxifosa que servirà de base. Introduir la mescla en un motlle, aixafar-la, compactar-la i refrigerar-la. Desfer la xocolata blanca al microones en intervals de 30 segons perquè no es cremi. En un bol, afegir el formatge crema, els ous, la xocolata blanca desfeta i barrejar-ho fins a tenir una mescla homogènia. Treure el motlle de la nevera i abocar la barreja de formatge sobre la base creada. Fornejar a 180º graus durant 30 minuts. Treure-la del forn i temperar el pastís per complet i, després, refrigerar-lo unes quatre hores.