La ciència ha detectat per primera vegada un cas de trastorn respiratori associat a la masturbació masculina: un jove de 20 anys va ingressar en un hospital suís amb dificultat per respirar i dolor en el pit provocats per l'acte sexual. Al cap de tres dies va ser donat d'alta. Durant l'examen, els metges li van diagnosticar pneumomediastí espontani i emfisema subcutani, que, pel que sembla, es devien a la masturbació, segons s'informa en un article publicat en la revista Radiology Case Reports.

El pneumomediastí espontani (síndrome d'Hammann) és un trastorn infreqüent que es presenta amb dolor en el pit, dificultat per respirar, dificultat per engolir (disfàgia) i, a vegades, dolor en el coll. Aquesta condició patològica s'acompanya d'emfisema subcutani, és a dir, d'acumulació d'aire en el teixit subcutani de la paret toràcica, estenent-se a altres zones del cos, així com amb un so crepitant sincrònic amb el batec del cor. El pneumomediastí passa quan es viola la integritat de la paret d'un òrgan buit o quan es trenquen els alvèols pulmonars, com a resultat de la qual cosa l'aire penetra en la cavitat pleural o en l'espai intersticial, des d'on es propaga al mediastí.

Cas estrany

El mediastí és la part del tòrax que està entre l'estèrnum i la columna vertebral, i entre els pulmons. Conté el cor, els vasos sanguinis grans, la tràquea, el tim, l'esòfag i teixits connectius. El pneumomediastí espontani és una rara malaltia que es desenvolupa preferentment en homes d'entre 20 i 40 anys. Entre les principals causes es troben els canvis ampul·losos en els pulmons, la perforació de l'esòfag, la ruptura de l'esòfag o dels intestins.

Per exemple, pot passar quan els alvèols i les butllofes d'aire es trenquen en tossir, en fer exercici extenuant, en vomitar o en inhalar drogues. En general, el pneumomediastí espontani evoluciona favorablement i només requereix observació mèdica durant diverses hores o dies. Nikola Rajic i Christian Schandl, de l'Hospital Cantonal de Winterthur, van examinar a un jove d'uns 20 anys que va ingressar en la unitat de vigilància intensiva amb dispnea intensa i dolor toràcic.

Dolor sobtat

Va informar els metges sobre un sobtat atac de dolor agut mentre estava ficat en el llit i es masturbava. L'historial mèdic d'aquest pacient incloïa asma lleu, que suportava sense medicació, i trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Els metges van notar que el jove tenia pressió arterial alta i freqüència respiratòria, així com leucocitosis (augment de glòbuls blancs, generalment a causa d'una infecció).

A més, durant un estudi clínic, els metges van notar que tenia la cara inflada i una crepitació característica. Al mateix temps, va negar haver fumat, consumit drogues, tossit molt o realitzat exercicis físics intensos. Mitjançant una radiografia de tòrax, els metges li van diagnosticar una acumulació d'aire en el teixit subcutani (emfisema subcutani), i en una tomografia computada van veure signes de pneumomediastí.

Tractament

Després de l'hospitalització, l'home va necessitar suport d'oxigen, que va disminuir gradualment durant diverses hores. El dolor toràcic lleu es va tractar amb èxit amb un analgèsic. A més, els metges li van receptar antibiòtics per a la prevenció, que se li van injectar per via intravenosa durant tres dies. L'endemà de l'hospitalització, el jove va ser traslladat a una sala regular i tres dies després va ser donat d'alta. Els metges van arribar a la conclusió que la masturbació es va convertir en la causa del pneumomediastí espontani i no van trobar descripcions de tals casos en la literatura, per la qual cosa és la primera vegada que es registra mèdicament un cas d'aquest tipus.

La masturbació consisteix en l'estimulació sexual dels genitals propis amb la finalitat d'aconseguir l'orgasme. És freqüent en tots dos sexes i a qualsevol edat, fins i tot en altres espècies. Encara que culturalment ha estat mal vista, la ciència ha comprovat repetides vegades que proporciona avantatges, per la qual cosa es considera mèdicament saludable i psicològicament normal, excepte comptades excepcions.