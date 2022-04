La farmacèutica de l’Àrea de Serveis Assistencials del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (Cgcof) Tamara Peiró va advertir de l’aparició un nou tipus de cefalea, la provocada per ús excessiu de medicació simptomàtica (Cuem). «Es tracta d’una cefalea secundària que apareix per l’empitjorament d’un tipus de cefalea prèvia», va explicar Peiró. Tal com va alertar, gairebé el 4% de la població mundial fa un consum excessiu d’analgèsics i, en alguns casos, l’abús de la medicació és el que incrementa la freqüència de les cefalees. En altres, l’ús habitual de medicació és una conseqüència de la cefalea recurrent.

Quant a l’aparició de les Cuem, va aclarir que s’entén per ús excessiu d’un medicament contra la cefalea la ingesta d’antiinflamatoris no esteroides (AINE) o paracetamol durant 15 dies al mes, o d’ergòtics, triptans o opioides durant 10 dies en el mateix període.