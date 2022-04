Aprimar-se no és senzill. Però saber com fer-ho sempre ajuda. A vegades, no és necessari un gran canvi en la nostra rutina per a aconseguir baixar de pes i portar un estil de vida més saludable. Això és el que promulga a través de les xarxes socials l'expert en obesitat Marcos Ferreiro, qui assegura que eliminant aquests productes del nostre dia a dia assolirem baixar de pes.

Pa comercial Un dels aliments que Marcos Ferreiro demana eliminar de la nostra dieta és el pa comercial. Afirma que ingerir aquest producte provocarà un augment de glucosa i insulina en el nostre cos que derivarà en un augment de pes. Sucs de fruita Els sucs de fruita són un altre dels aliments que l'expert afirma que és millor no consumir en abundància si es pretén aprimar-se. "Són una bomba de sucre en forma líquida", sosté. Pizza comercial La pizza comercial també figura en aquesta "llista negra" de l'expert, que s'ha fet viral a través de les xarxes socials. Igual que amb el pa, afirma que provocarà un augment en la glucosa i insulina. "Porta ingredients de baixa qualitat, gluten, farina refinada... et posarà en manera acumulació de pes", sosté. Cereals per esmorzar Els cereals per a desdejunar també són un dels cinc "ratllats" per Ferreiro. "Zero ingredients, zero nutrients", diu d'un dels articles que més prestatgeries omplen en els grans supermercats. Olis refinats També aposta per llevar els olis refinats. Aquí, se circumscriu a quatre varietats: colza, soia, cotó i blat de moro. Posar-se en mans d'un expert Més enllà dels consells que puguin donar alguns experts a través d'internet i les xarxes socials, la millor opció per a baixar de pes és acudir a un especialista. Són molts els nutricionistes que adverteixen dels riscos de recórrer a dietes miracle i un altre tipus de pautes genèriques que prometen ajudar a baixar molt de pes en poc temps. La majoria d'elles, alerten, són perjudicials per a la salut. Per això, la millor opció és acudir a un professional qualificat, que dissenyarà una pauta específica per a cada persona.