La Unitat de Coagulopaties Congènites de l’Hospital La Fe, de referència per a les persones amb hemofília a la Comunitat Valenciana des de 1989, duu a terme un programa de dispensació de medicaments a domicili des de 2009 que millora l’adherència al tractament dels pacients afectats per aquest trastorn hereditari. Aquesta iniciativa, desenvolupada en col·laboració amb l’Associació d’Hemofília de la Comunitat Valenciana, «va ser pionera a Espanya i continua sent de les més destacades», va assenyalar el cap de la Unitat d’Hematologia i Trombosi del servei d’Hematologia de l’Hospital La Fe, Santiago Bonanad.

Segons Bonanad, gràcies a l’esforç conjunt de l’associació de pacients i el Servei de Farmàcia de l’hospital, s’ha aconseguit implementar un sistema que facilita l’accés a la medicació crònica a un grup important de pacients, superior als 50. A més, la coordinació entre els serveis de Farmàcia i Hematologia «ha permès simplificar extraordinàriament per als pacients l’obtenció del seu tractament i millorar enormement una adherència terapèutica correcta», va explicar Bonanad. Aquesta unitat tracta actualment prop de 450 pacients, amb hemofílies greus, moderades i lleus, a més de moltes altres alteracions de la coagulació, congènites o adquirides. La Fe també ha desenvolupat un programa de profilaxi individualitzada que permet la personalització del tractament.